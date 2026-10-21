Catamarca: murió un niño por una infección causada por la ameba “comecerebros”

La provincia de Catamarca confirmó la muerte de un niño de 10 años a causa de una meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad extremadamente poco frecuente producida por la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como “ameba comecerebros”. El caso fue confirmado por el laboratorio nacional de referencia ANLIS-Malbrán luego de analizar muestras derivadas desde el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón.

El menor, oriundo de Fiambalá, permaneció internado en el centro pediátrico de la capital catamarqueña, donde los especialistas sospecharon la presencia del microorganismo y solicitaron estudios específicos. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud provincial, la confirmación se realizó mediante una prueba PCR en tiempo real sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo.

A partir de la confirmación del diagnóstico, equipos sanitarios iniciaron una investigación epidemiológica para reconstruir las actividades y desplazamientos que realizó el niño durante los días previos al inicio de los síntomas. El objetivo es determinar en qué lugar pudo haber estado expuesto al microorganismo responsable de la infección.

Como parte de ese trabajo, se realizaron tomas de muestras de agua y superficies en distintos sectores señalados por familiares y personas cercanas al menor. Entre esos sitios se encuentran las Termas de Fiambalá, que fueron cerradas de manera preventiva mientras avanzan los análisis. Sin embargo, las autoridades aclararon que hasta el momento no existe evidencia que permita afirmar que el contagio ocurrió en ese complejo termal.

Además, el Ministerio de Salud indicó que no fueron detectados otros pacientes con síntomas compatibles y que, según la evaluación epidemiológica realizada hasta ahora, se trataría de un caso aislado. Los resultados de las muestras recolectadas continúan en estudio y serán analizados junto con el resto de la investigación sanitaria.

Qué es la ameba “comecerebros” y cómo se contagia

La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede encontrarse de manera natural en aguas dulces templadas o cálidas, como lagunas, ríos, aguas termales y otros ambientes acuáticos. Se trata de un microorganismo poco frecuente y con escasos registros de infección en el mundo.

Según explicaron las autoridades sanitarias, la infección se produce cuando agua contaminada ingresa por la nariz. A partir de allí, la ameba puede desplazarse hasta el cerebro y provocar una inflamación severa del sistema nervioso central conocida como meningoencefalitis amebiana primaria.

Los especialistas remarcan que la enfermedad no se transmite de persona a persona, por lo que no representa un riesgo para convivientes, familiares ni personal de salud que haya tenido contacto con el paciente. También aclaran que no se contrae al beber agua contaminada, ya que el microorganismo es destruido por los jugos gástricos.

Debido a que los síntomas iniciales pueden confundirse con otras infecciones del sistema nervioso, el diagnóstico suele requerir estudios específicos de laboratorio. Por ese motivo, la confirmación del caso fue realizada por el ANLIS-Malbrán, el principal centro de referencia del país para este tipo de enfermedades.

Mientras continúan las tareas para determinar el origen de la exposición, las autoridades provinciales aseguraron que seguirán informando los avances de la investigación y cualquier medida sanitaria que resulte necesaria.