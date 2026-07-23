Catamarca: cuatro mineros quedaron varados por un temporal y sobrevivieron tres noches a c -27 °C

Los trabajadores quedaron atrapados en la puna cuando la camioneta en la que viajaban fue sepultada por la nieve. Encendieron una fogata y caminaron con un teléfono satelital para pedir ayuda, hasta que un operativo de 60 personas logró encontrarlos con vida.

Cuatro mineros fueron rescatados en la puna catamarqueña tras permanecer tres noches aislados bajo un temporal de nieve que bloqueó caminos y sepultó el vehículo en el que se trasladaban. El hecho ocurrió en el Salar del Hombre Muerto, a más de 4.500 metros de altura, donde las condiciones climáticas alcanzaron temperaturas extremas de -27 °C y ráfagas de viento blanco superiores a los 140 km/h.

Según la reconstrucción oficial, los trabajadores permanecieron inicialmente dentro de la camioneta, pero al ver que la situación se agravaba decidieron salir en busca de ayuda. Encendieron una fogata para soportar el frío y caminaron con un teléfono satelital cuya batería estaba al límite. Esa acción fue determinante para que los equipos de rescate pudieran localizarlos.

El operativo movilizó a bomberos voluntarios, Gendarmería, Policía, Vialidad Provincial, personal de la empresa Río Tinto, contratistas y vecinos de la zona. Se utilizaron topadoras y maquinaria pesada para abrir paso en caminos bloqueados por la nieve. Dos de los mineros fueron encontrados dentro del vehículo y los otros dos caminando en busca de señal. Todos fueron trasladados al hospital de Antofagasta de la Sierra con cuadros de hipotermia, y uno de ellos con principio de congelamiento.

Además del rescate de los cuatro trabajadores, se asistió a 23 personas más, entre turistas y empleados, que habían quedado varados en distintos puntos de la puna.

Alfredo Medina, bombero voluntario de Santa María, declaró: “Yo lo llamaría un milagro, un rescate con un final feliz. Después de haber pasado tres noches con esas temperaturas y ese temporal, para mí es un milagro”. Por su parte, Gustavo Molina, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), señaló: “Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado. Están lúcidos, obviamente afectados por las condiciones extremas, pero lo importante es que están bien”.

La AOMA pidió investigar si se cumplieron los protocolos de seguridad, ya que existían alertas meteorológicas previas sobre la intensidad del temporal. La empresa Río Tinto, que opera en la zona, cuenta con planes de contingencia, aunque las autoridades locales reconocieron que la magnitud del fenómeno superó cualquier previsión.