Calistenia: la disciplina que gana terreno en Argentina

Cada vez más personas se acercan a este método de entrenamiento urbano, que combina fuerza, control corporal y accesibilidad, y se presenta como alternativa frente al sedentarismo y las rutinas tradicionales.

En Argentina, según datos oficiales del Ministerio de Salud, más del 40% de la población adulta no realiza ningún tipo de actividad física regular, una cifra que preocupa por el impacto en enfermedades crónicas y calidad de vida. Sin embargo, en los últimos años se observa un fenómeno alentador: cada vez más personas se suman a la calistenia, un entrenamiento basado en el propio peso corporal que gana espacio en plazas y parques.

La calistenia se diferencia de la educación física clásica porque no requiere equipamiento costoso ni espacios cerrados. Se trata de un método que combina fuerza, resistencia y coordinación a través de movimientos como flexiones, dominadas o sentadillas. “Es un entrenamiento democrático, porque cualquiera puede empezar desde su nivel y progresar”, explica el profesor Cristian Avellaneda, especialista en actividad física.

Los beneficios son múltiples. La calistenia mejora la postura, fortalece articulaciones y desarrolla un control corporal integral. Además, promueve la socialización: en los parques, los grupos de entrenamiento generan comunidad y motivación. Según un informe de Infogym, la disciplina dejó de ser una moda para convertirse en un movimiento social, con estructuras específicas instaladas en espacios públicos.

Entre los aspectos positivos, se destacan al menos tres:

Accesibilidad económica , ya que no requiere máquinas ni cuotas de gimnasio.

Versatilidad , porque se adapta a principiantes y avanzados con progresiones claras.

, porque se adapta a principiantes y avanzados con progresiones claras. Impacto integral, al trabajar fuerza, resistencia y coordinación en simultáneo.

Sin embargo, también existen puntos a considerar:

Riesgo de lesiones si se realizan movimientos avanzados sin la técnica adecuada.

Limitaciones en hipertrofia muscular , comparado con el entrenamiento con pesas.

, comparado con el entrenamiento con pesas. Falta de estructura pedagógica, ya que muchas veces se practica de manera autodidacta sin supervisión profesional.

¿Es para todos? Los especialistas coinciden en que sí, siempre que se respeten las progresiones y se adapten los ejercicios a la condición física inicial. “La clave está en empezar de a poco y no compararse con quienes llevan años entrenando”, señala la entrenadora Martina Cortés Moschetti. En ese sentido, la calistenia se convierte en una puerta de entrada para quienes nunca hicieron deporte, ofreciendo un camino accesible hacia una vida más activa.

En conclusión, la calistenia se posiciona como una alternativa real frente al sedentarismo, con beneficios físicos y sociales que la vuelven atractiva para distintos perfiles. Su auge en Argentina refleja una tendencia global: el ejercicio minimalista, comunitario y adaptable. Para quienes buscan empezar, la recomendación es clara: progresar con paciencia, cuidar la técnica y disfrutar de un entrenamiento que, más que moda, ya es parte de la cultura urbana.