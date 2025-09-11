Buscan a Esteban Germán Yubero, un joven de 32 años que desapareció en San Juan

El programa “San Juan te busca” activó una alerta por la desaparición de Esteban Germán Yubero, de 32 años, visto por última vez el 10 de septiembre. Solicitan colaboración ciudadana para aportar datos que ayuden a localizarlo. La activaron en la provincia.

El programa provincial de búsqueda de personas “San Juan te busca” informó sobre la desaparición de Esteban Germán Yubero, un hombre de 32 años que fue visto por última vez el miércoles 10 de septiembre.

Descripción física y datos relevantes

Según el parte oficial, Yubero es de tez blanca, contextura mediana, mide 1,60 metros y tiene ojos verdes. Entre sus rasgos particulares se destacan:

Cara redonda

Boca grande

Labios gruesos

Al momento de su desaparición, vestía:

Pantalón de jean beige

Remera roja a rayas

Zapatos oscuros

Se movilizaba en un automóvil Ford Escort blanco.

Solicitan colaboración ciudadana

Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o dirigirse a la seccional policial más cercana.