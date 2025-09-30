¿Burger King se va de Argentina? Qué pasará con sus locales tras la posible venta de la marca

Se supo qué ocurrirá con los locales del grupo mexicano Alsea quien analiza desprenderse de la licencia de Burger King en Argentina.

Luego de que se conociera que Carrefour va a vender sus sucursales en el país, la noticia de que el grupo Alsea, actual operador de Burger King en Argentina, evalúa la venta de la cadena de comida rápida generó incertidumbre entre miles de argentinos. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación aclararon que la marca no dejará el mercado argentino, sino que podría pasar a manos de un nuevo grupo inversor especializado en el rubro gastronómico y en fast food.

Según trascendió, la decisión de Alsea responde a la falta de inversión que la compañía estadounidense destinó en los últimos años a la región de Latinoamérica, lo que afectó directamente a las operaciones en México, Chile y Argentina, los tres países donde el grupo tiene la licencia.

Pese a esta situación, desde Burger King remarcaron oficialmente que no hacen comentarios sobre “rumores o especulaciones de mercado” y que cualquier novedad será comunicada únicamente por los canales institucionales de la empresa.

Qué pasará con los locales de Burger King en Argentina

Actualmente, Burger King cuenta con más de 100 locales en Argentina, ubicándose como la tercera cadena de fast food con mayor presencia en el país, detrás de McDonald’s y Mostaza.

La eventual venta de la licencia no implicaría un cierre de sucursales, sino un traspaso de gestión a otro operador, que continuaría con el funcionamiento habitual de los restaurantes, promociones y menú.

En paralelo, Alsea continuará en el país con el manejo de otras marcas internacionales como Starbucks, Domino’s Pizza y The Cheesecake Factory, manteniendo su presencia en el mercado gastronómico argentino y regional.

La historia de Burger King en Argentina

La cadena estadounidense desembarcó en 1989 con su primer local en la ciudad de Buenos Aires, destacándose por sus hamburguesas a la parrilla. Durante la década del 90 creció de manera sostenida en shoppings y zonas comerciales, consolidándose como un clásico de la comida rápida.

En los 2000 expandió su presencia en distintas provincias y adaptó parte de su menú al gusto local, lo que potenció su popularidad. Hoy, con más de 30 años de historia en el país, la marca continúa siendo una de las preferidas por el público argentino.