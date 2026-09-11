Buenos Aires: un adolescente planeaba una masacre escolar con ChatGPT y fue descubierto por el FBI

La investigación se activó tras un aviso diplomático que puso en marcha a la Justicia juvenil de Quilmes. El procedimiento incluyó peritajes sobre dispositivos electrónicos y la incautación de indumentaria táctica.

El FBI, a través de su agregado jurídico en la Embajada de Estados Unidos en Argentina, detectó que un adolescente de 15 años mantenía conversaciones con una plataforma de inteligencia artificial en las que describía un ataque contra sus compañeros de colegio. La información fue remitida a las autoridades locales y derivó en un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación se formalizó el 19 de agosto de 2026, cuando se notificó a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, a cargo del fiscal Walter Bruno. Desde entonces, la Unidad de Investigación Antiterrorista inició tareas digitales y de campo para identificar al joven y confirmar la veracidad de los mensajes.

El allanamiento se concretó el 10 de septiembre en el domicilio del adolescente. En el procedimiento se incautaron dos celulares, que serán sometidos a peritajes, además de guantes tácticos, un gorro camuflado, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña militar y gafas de protección negra. Estos elementos coincidían con las descripciones que el joven había realizado en sus interacciones con la IA.

Aunque no se encontraron armas de fuego ni municiones, la causa quedó caratulada como “intimidación pública”, figura que contempla la generación de alarma social mediante amenazas o planes de violencia. El adolescente fue citado junto a sus padres en sede judicial, donde se le notificaron las actuaciones. Su identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de un menor de edad.

La intervención del FBI se enmarca en protocolos de cooperación internacional similares a los aplicados en casos de terrorismo digital o pornografía infantil, donde la detección temprana resulta clave para prevenir tragedias.