Brownie con nueces y sin gluten para disfruta en pocos pasos

Una preparación casera, intensa y crocante, ideal para quienes buscan un postre sin TACC que no pierda sabor ni textura. Con pocos ingredientes y pasos simples, este brownie se convierte en una opción perfecta para compartir en casa o sumar a tu recetario saludable.

En el universo de la repostería casera, el brownie sin gluten con nuez se posiciona como una opción ideal para quienes buscan sabor y textura sin recurrir a harinas tradicionales. Esta versión combina lo mejor del chocolate semiamargo con el crocante de las nueces pecan, logrando un resultado húmedo, intenso y apto para celíacos.

Para preparar este clásico reinventado, se necesita chocolate semiamargo (200 g) y manteca (150 g), que se derriten juntos hasta formar una mezcla homogénea. A esta base se le incorporan tres huevos y 200 g de azúcar, batiendo bien para integrar los ingredientes. El secreto está en lograr una textura fluida y brillante antes de sumar los secos.

El paso siguiente consiste en añadir 100 g de premezcla sin gluten, una pizca de sal y una buena cantidad de nueces picadas, que aportan el toque crujiente característico. La mezcla se vuelca en un molde previamente enmantecado y se lleva al horno a 180 grados durante aproximadamente 25 minutos, cuidando que el centro quede apenas húmedo.

Una vez fuera del horno, se recomienda dejar enfriar completamente antes de cortar en porciones. El resultado es un brownie sin TACC con textura densa, sabor profundo y un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo tostado. Ideal para acompañar con café o como postre en reuniones familiares.

Esta receta se destaca por su simplicidad, su adaptación para dietas sin gluten y su potencial para convertirse en un clásico del hogar.