Brillos, transparencias y alta costura: todos los looks de los famosos en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

La ceremonia más importante de la televisión argentina volvió a desplegar glamour en el Hotel Hilton. Actrices, conductores, modelos y figuras del streaming deslumbraron con apuestas sofisticadas, vestidos de lujo y trajes que marcaron tendencia.

La edición 2026 de los Premios Martín Fierro volvió a convertir a la alfombra roja en uno de los momentos más esperados de la noche. Antes de la entrega de las estatuillas más importantes de la televisión y el streaming argentino, las celebridades desfilaron por el Hotel Hilton con looks impactantes que rápidamente se volvieron protagonistas en redes sociales.

La moda volvió a ocupar un lugar central en la ceremonia, donde predominaron los vestidos con brillos, las transparencias, los tonos metalizados y los diseños de alta costura. También hubo apuestas clásicas, smokings modernos y estilismos arriesgados que dieron mucho de qué hablar.

Moria Casán fue una de las figuras más comentadas de la noche. La diva lució un vestido evasé firmado por Atelier Pucheta Paz, compuesto por amplias faldas de doble campana superpuestas que aportaron dramatismo y sofisticación a su paso por la red carpet.

El diseño se destacó por su estructura y por una impronta teatral que acompañó el estilo característico de la conductora y actriz.

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Durante la previa de los premios, la tendencia estuvo marcada por las siluetas ajustadas, los detalles cut out, las telas satinadas y los bordados con pedrería.

Las figuras de la televisión argentina eligieron looks sofisticados para una gala donde el glamour fue protagonista desde el primer minuto. El negro volvió a imponerse como uno de los colores favoritos de la noche, aunque también hubo espacio para tonos blancos, azules intensos y diseños con transparencias.

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Julieta Poggio, también atajo las miradas en la alfombra roja.