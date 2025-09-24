Brenda, Morena y Lara: la investigación por la desaparición de las chicas argentinas, dos cuerpos encontrados y la pista narco

La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez dio un giro trágico: hallaron dos cuerpos en una casa de Florencio Varela vinculada a una banda narco de la Villa bonaerense 1-11-14. Hay cuatro detenidos y la Justicia investiga un posible triple crimen.

La búsqueda de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada en el partido de La Matanza en Buenos Aires, dio un giro trágico. En las últimas horas, la DDI de La Matanza encontró dos cuerpos en una casa vinculada a los principales sospechosos de la desaparición de las jóvenes.

Aunque las identidades aún no fueron confirmadas oficialmente, la hipótesis de los investigadores es que las tres chicas habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda narco vinculada a la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

Qué pasó con Brenda, Morena y Lara

Según fuentes judiciales, los celulares de las víctimas registraron actividad en Villa Vatteone, Florencio Varela. Con ese dato, la policía allanó una vivienda donde hallaron rastros de sangre, un fuerte olor a lavandina y un cuerpo dentro de una camioneta incendiada en el patio de la propiedad. En el interior, otro cadáver fue encontrado en medio de tareas de limpieza realizadas por dos personas que ocupaban el lugar.

La casa, presuntamente utilizada por la organización criminal, pertenecería a una pareja de nacionalidad peruana, detenida en un hotel alojamiento de la zona. En total, hay cuatro personas arrestadas en la causa.

Las primeras pruebas refuerzan la hipótesis de que las jóvenes habrían sido atacadas allí mismo. El fiscal Gastón Dupláa, a cargo del expediente, investiga si el crimen estuvo ligado a una red de narcotráfico de la Villa 1-11-14, donde también se activaron las señales de los teléfonos de las víctimas.

La consternación de las familias

Mientras esperan los resultados de la identificación de los cuerpos, el dolor y la incertidumbre atraviesan a las familias de las jóvenes.

“Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera”, declaró Antonio, abuelo de Morena Verdi, entre lágrimas.

Por su parte, Norma, madrina de Lara, pidió justicia durante una manifestación en la rotonda de La Tablada:

“Si está, que vuelva, si puede volver, que vuelva. Si la tienen secuestrada que la devuelvan. Me puedo esperar lo peor de este mundo. Más allá de lo que hayan hecho las chicas, me pongo en el lugar de hermana y no tengo palabras para lo que sentimos”.

Reclamo de justicia y continuidad de la investigación

Vecinos de Florencio Varela también expresaron su sorpresa. “Es una casa grande y tranquila, no un aguantadero. Estamos todos consternados”, aseguró un residente de la zona.

La causa podría pasar en las próximas horas a la Fiscalía de Florencio Varela, aunque todavía no se confirmó de manera oficial el traspaso de jurisdicción.

Por ahora, la investigación se concentra en determinar si los cuerpos hallados corresponden a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y en establecer con precisión el rol de la organización narco sospechada.