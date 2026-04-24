Becas de ANSES: qué líneas ofrece y hasta cuándo podés inscribirte

Conocé las Becas Progresar de ANSES, sus líneas disponibles, requisitos y fechas de inscripción vigentes en 2026 para no perder el beneficio educativo y acceder al apoyo económico mensual.

ANSES mantiene abiertas las inscripciones a las Becas Progresar, un programa de apoyo educativo para jóvenes de todo el país. El plan se divide en cuatro líneas específicas, Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional, según el nivel de estudios. Cada modalidad tiene plazos propios; a continuación detallamos qué incluye cada beca, quiénes pueden anotarse y hasta cuándo podés inscribirte.

Quiénes pueden inscribirse a las Becas Progresar

ANSES ofrece cuatro líneas de becas estudiantiles para acompañar a los jóvenes en sus estudios. Progresar Obligatorio está destinado a estudiantes que cursan la primaria o secundaria, mientras que Progresar Superior se enfoca en alumnos de carreras terciarias y universitarias. Hay además una beca específica para carreras de enfermería (Progresar Enfermería) y otra para formación profesional (Progresar Trabajo), dirigida a quienes realizan cursos de capacitación laboral.

En todos los casos el objetivo es garantizar la continuidad educativa y facilitar la inserción laboral de los beneficiarios.

Fechas de inscripción: plazos de cada beca de ANSES

Cada línea de Progresar tiene un cronograma de inscripción diferente. Para 2026, la ANSES y el Ministerio de Educación confirmaron que las inscripciones serán:

Progresar Obligatorio (Primario/Secundario): inscripción abierta desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril.

inscripción abierta desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril. Progresar Superior y Enfermería: convocatoria activa del 6 al 30 de abril.

convocatoria activa del 6 al 30 de abril. Progresar Formación Profesional (Trabajo): inscripción disponible del 27 de abril al 27 de noviembre.

Estos plazos escalonados responden a cada nivel educativo. Por ejemplo, la inscripción al nivel secundario (“Obligatorio”) cierra a fin de abril, mientras que los jóvenes que cursan terciario, universidad o enfermería tienen tiempo hasta fin de mes.

Quienes deseen hacer cursos de formación profesional, en cambio, cuentan con un período mucho más amplio que se extiende casi todo el año.

Requisitos para anotarte y montos de la beca

Los interesados deben reunir varias condiciones generales. Entre otras cosas, se exige:

Ser argentino nativo o naturalizado (o extranjero con al menos dos años de residencia legal).

Pertenecer a un grupo familiar con ingresos mensuales que no superen 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

Estar inscripto como alumno regular en una institución educativa oficial.

en una institución educativa oficial. En el caso de la línea Superior, haber finalizado el secundario sin materias pendientes.

También se solicita contar con una cuenta bancaria o billetera virtual para recibir el pago. Las edades máximas varían: por ejemplo, para el nivel obligatorio el rango es entre 16 y 24 años (con ampliaciones en casos especiales), mientras que la formación profesional puede llegar hasta los 35 años en ciertas circunstancias.

El programa fija un monto de $35.000 mensuales por beneficiario. Ese total, Anses lo deposita pagando el 80% mensual (unos $28.000 en abril) y reteniendo el 20% restante hasta que el estudiante acredite la cursada regular (a fin de año). En otras palabras, se cobra mensualmente la mayor parte de la ayuda, y el resto se suma al final del ciclo lectivo al presentar constancias académicas.

Cómo inscribirse en las Becas Progresar

La inscripción es gratuita y se realiza exclusivamente a través de internet. Debés ingresar al sitio oficial del programa Progresar o utilizar la aplicación Mi Argentina. Allí, creá un usuario con tu número de documento (si es tu primera vez) y elegí la línea de beca que corresponda a tu situación educativa.

Luego, completá el formulario de inscripción con tus datos personales, información socioeconómica y trayectoria académica.

Inscribite desde acá: Becas Progresar

Después de enviarla, el sistema permitirá consultar el estado de la solicitud. Los resultados de la inscripción se informan por las mismas vías oficiales, una vez concluido el período de inscripciones. Mientras tanto, quienes cumplan los requisitos deben aprovechar estos plazos y presentar toda la documentación requerida antes del cierre de cada convocatoria.