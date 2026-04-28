Bariloche: un bebé cayó 30 metros por la ladera de un cerro y se salvó de milagro

El nene, de un año y medio, rodó dentro de una mochila de trekking en el Cerro Ventana y permanece internado fuera de peligro.

Un dramático episodio conmocionó a San Carlos de Bariloche, donde un bebé de un año y medio cayó por la ladera de un cerro y rodó cerca de 30 metros durante una excursión familiar. El hecho ocurrió en el Cerro Ventana y, pese a la gravedad del accidente, el niño se encuentra fuera de peligro, con golpes y escoriaciones. El caso generó preocupación y abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída, mientras el menor permanece internado en observación.

El accidente ocurrió durante una caminata que realizaban sus padres, de nacionalidad rusa, quienes llevaban al niño en una mochila porta bebé de trekking.

Por causas que aún no están claras, el sistema de sujeción se habría desprendido, lo que provocó que la mochila cayera por una pendiente pronunciada. Según los primeros reportes, el bebé rodó entre 10 y 30 metros por el terreno rocoso.

Testigos que se encontraban en el lugar coincidieron en que la caída fue repentina y que la madre reaccionó de inmediato, descendiendo para asistir al niño.

Tras el accidente, el bebé fue asistido en el lugar por personas que participaban de la excursión y luego trasladado al Hospital Zonal Bariloche. Los médicos confirmaron que presentaba golpes en la cabeza, escoriaciones y sangrado nasal, pero que se encontraba consciente y fuera de peligro.

Actualmente, permanece internado en observación mientras se le realizan estudios para descartar lesiones de mayor gravedad.

Por orden del fiscal Guillermo Lista, se inició una causa para determinar si existió algún tipo de negligencia en el hecho.

Como parte de la investigación, se secuestró la mochila porta bebé utilizada durante la caminata, que será sometida a peritajes para establecer si hubo una falla técnica o un uso incorrecto.

Un sendero no habilitado y con dificultades

Desde los equipos de rescate advirtieron que el Cerro Ventana no forma parte de los circuitos oficiales de trekking en Bariloche, y que presenta sectores de dificultad técnica.

Estas condiciones limitan la señalización y aumentan los riesgos para quienes realizan excursiones sin la preparación adecuada.