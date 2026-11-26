El programa +Autos con BNA permite financiar hasta el 100% del valor de un vehículo 0 km o usado de hasta 10 años de antigüedad. Los créditos llegan a $50 millones y se pueden devolver en hasta 72 cuotas. La tasa más baja es del 25% anual para quienes cumplen determinados requisitos.

Comprar un auto depende muchas veces de las posibilidades de financiamiento que tenga cada persona. Al momento de solicitar un préstamo, no solo importa cuánto dinero se puede conseguir, sino también el plazo de devolución, la tasa de interés y las condiciones que exige la entidad.

En ese contexto, el Banco Nación ofrece +Autos con BNA, una línea de préstamos personales destinada a la compra de vehículos nuevos y usados, con distintas alternativas de financiación según el perfil del solicitante.

La propuesta permite acceder a un crédito en pesos, con tasa fija, y financiar hasta el 100% del valor de venta de la unidad, aunque existen límites y gastos que quedan fuera del préstamo.

Qué autos se pueden comprar con el préstamo del Banco Nación

La línea +Autos con BNA permite financiar la compra de:

Vehículos 0 km.

Autos usados de hasta 10 años de antigüedad.

Unidades nacionales e importadas.

Los préstamos van desde $1 millón hasta $50 millones, con la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de venta del vehículo, incluido el IVA.

Sin embargo, el banco aclaró que el crédito no cubre el patentamiento ni otros gastos adicionales que puedan surgir durante la operación.

Cuáles son las tasas de interés

A comienzos de noviembre, el Banco Nación anunció una reducción en el costo de esta línea de financiación.

La tasa nominal anual (TNA) quedó establecida en:

25% anual: para quienes cumplen los requisitos para acceder a la tasa preferencial.

para quienes cumplen los requisitos para acceder a la tasa preferencial. 46% anual: para quienes toman el préstamo bajo las condiciones generales.

La diferencia entre ambas alternativas es de 21 puntos porcentuales, lo que puede representar un importante ahorro en el valor de las cuotas.

Cuánto se paga por mes por un préstamo para comprar un auto

Uno de los aspectos más importantes al momento de solicitar un crédito es conocer cuánto dinero habrá que devolver mensualmente.

Según el ejemplo difundido por el Banco Nación, un préstamo de $15 millones a 36 meses tiene los siguientes valores iniciales:

Condición del préstamo Primera cuota Tasa preferencial del 25% $662.022 Tasa general del 46% $895.841

Los valores incluyen IVA.

De esta manera, la diferencia entre ambas alternativas es de $233.819 en la primera cuota para el mismo monto y plazo de financiación.

El préstamo se devuelve mediante cuotas mensuales calculadas con el sistema francés.

Qué requisitos hay que cumplir para acceder a la tasa del 25%

Para obtener la tasa preferencial, el solicitante debe cumplir con determinadas condiciones vinculadas a su relación con el Banco Nación.

Los requisitos son:

Cobrar el sueldo o la jubilación en el Banco Nación.

Tener una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación.

Contratar el seguro del vehículo con Nación Seguros a través del banco.

El seguro debe contar, como mínimo, con cobertura de terceros completos. También se admite una póliza contra todo riesgo.

Además, el pago del seguro debe estar adherido al débito automático en una tarjeta de crédito del Banco Nación.

Las condiciones se verifican durante la gestión del crédito en la concesionaria. Si el interesado no tiene una tarjeta de crédito de la entidad, puede solicitarla mediante la aplicación BNA+.

Es importante tener en cuenta que estos requisitos deben mantenerse durante toda la vigencia del préstamo. Si alguna de las condiciones deja de cumplirse, el banco puede retirar la bonificación y aplicar el tratamiento previsto en los términos y condiciones.

Cómo solicitar el préstamo para comprar un auto

El trámite se realiza de manera digital en los concesionarios y agencias adheridos al programa.

Para iniciar la solicitud, el interesado debe:

Acercarse a una concesionaria adherida con su DNI. Elegir el vehículo que desea comprar. Consultar las condiciones de financiación disponibles. Iniciar la solicitud del préstamo en el mismo lugar.

No es necesario acudir a una sucursal bancaria para realizar la gestión y el Banco Nación no cobra gastos de otorgamiento.

La línea está destinada a personas físicas que cumplan las condiciones para acceder a un préstamo personal. Además, no es necesario ser cliente del Banco Nación para solicitarlo.

El crédito no requiere prenda sobre el vehículo

Una de las características de +Autos con BNA es que se trata de un préstamo personal no prendario.

Esto significa que el solicitante no tiene que constituir una prenda sobre el auto ni firmar un pagaré como garantía del crédito.

El banco explicó que, al tratarse de un préstamo personal, no es necesario inscribir una prenda sobre el vehículo.

También hay una opción de financiación en UVA

Además de la modalidad en pesos con tasa fija, el programa contempla una alternativa de financiación en UVA.

En este caso, el plazo máximo de devolución es de hasta 60 meses, mientras que la modalidad en pesos permite financiar la compra en hasta 72 cuotas mensuales.

Cuántos préstamos otorgó el Banco Nación

Según los datos informados por la entidad a comienzos de noviembre, durante 2026 se habían otorgado más de 32.000 préstamos dentro de la línea +Autos con BNA.

El monto total de las operaciones superó los $514.000 millones, con un promedio cercano a los $16 millones por crédito.

La red de atención del programa alcanza a las 24 provincias y cuenta con más de 1.400 concesionarios adheridos.