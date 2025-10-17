Avena: un aliado inesperado para cuidar tus muebles de madera

Una preparación casera se posiciona como alternativa ecológica para el mantenimiento del mobiliario. Sin químicos ni productos costosos, esta técnica gana adeptos por su simpleza y efectividad.

Cada vez más personas buscan crear hábitos domésticos más sustentables utilizando elementos naturales para el cuidado del hogar. Uno de los trucos que se volvió tendencia en redes es el uso de agua con avena para hidratar madera y limpiar muebles, una técnica casera que combina eficacia, bajo costo y respeto por el medio ambiente.

Este método consiste en preparar una infusión suave de avena en agua caliente, dejarla reposar y luego colarla para obtener un líquido lechoso que se aplica sobre superficies de madera. Según especialistas en restauración de mobiliario, como la arquitecta y conservadora Mariana Fernández Prat, “la avena aporta propiedades humectantes que ayudan a recuperar el brillo natural de la madera sin recurrir a ceras industriales ni productos abrasivos”.

El preparado puede colocarse en un pulverizador y aplicarse directamente sobre mesas, sillas, estanterías o pisos de madera. Se recomienda usar una franela limpia y seca para distribuir el líquido en movimientos suaves, evitando el exceso de humedad. Este truco no solo limpia, sino que también nutre la superficie, prolongando la vida útil del mobiliario y previniendo grietas o resequedad.

Además de su efectividad, este método se destaca por su bajo impacto ambiental. Al no contener químicos ni fragancias artificiales, es seguro para hogares con niños, mascotas o personas sensibles a productos de limpieza convencionales. “La avena es un ingrediente noble, accesible y versátil. Su uso en limpieza doméstica es una muestra de cómo lo natural puede ser también funcional”, señala Gutiérrez.

El truco se inscribe en una tendencia más amplia de limpieza consciente, que promueve el uso de ingredientes caseros como vinagre, bicarbonato o limón para tareas cotidianas. En este caso, la avena se suma como aliada para el cuidado de la madera, un material que requiere atención especial por su porosidad y sensibilidad a la humedad.

Para quienes buscan resultados más intensos, se puede complementar el tratamiento con una capa de aceite natural —como el de coco o el de linaza— una vez que la madera esté seca. Esta combinación potencia el efecto hidratante y aporta una terminación más brillante. Sin embargo, se recomienda probar primero en una zona pequeña para verificar la reacción del material.