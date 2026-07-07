Autos usados: los más vendidos en junio de 2026 y cuánto cuestan un Gol o un 208 2015

El mercado de vehículos usados volvió a crecer en junio y confirmó una tendencia clara: los argentinos siguen apostando por marcas tradicionales y modelos reconocidos por su confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y facilidad de reventa.

El segmento de autos usados en Argentina mostró señales de recuperación durante junio de 2026. De acuerdo con el informe elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se registraron 155.753 transferencias, una cifra que representa un crecimiento tanto respecto de mayo como en la comparación interanual.

Los datos reflejan una mejora sostenida del sector y permiten conocer cuáles son las preferencias de quienes buscan un vehículo de segunda mano.

Las marcas de autos usados más vendidas

El ranking de junio evidencia un claro predominio de las marcas con mayor presencia histórica en el parque automotor argentino. Volkswagen encabezó el listado con amplia ventaja, seguida por Ford y Renault.

Top 10 marcas más vendidas en junio de 2026

Volkswagen: 26.496 unidades. Ford: 20.614 unidades. Renault: 18.029 unidades. Chevrolet: 17.827 unidades. Fiat: 16.272 unidades. Toyota: 14.814 unidades. Peugeot: 13.830 unidades. Citroën: 4.795 unidades. Nissan: 2.754 unidades. Honda: 2.425 unidades.

El liderazgo de estas marcas responde, en gran medida, a la amplia cantidad de vehículos en circulación, lo que facilita la disponibilidad de repuestos, el mantenimiento y la comercialización en el mercado de usados.

Los modelos usados más vendidos

Entre los vehículos más elegidos volvió a destacarse la Toyota Hilux, que se mantiene como el modelo usado más vendido del país gracias a su reconocimiento tanto para el trabajo como para el uso familiar.

Top 10 modelos más vendidos en junio de 2026

Toyota Hilux: 6.307 unidades. Volkswagen Gol: 4.805 unidades. Ford Ranger: 4.140 unidades. Volkswagen Amarok: 4.006 unidades. Volkswagen Gol Trend: 3.648 unidades. Peugeot 208: 3.460 unidades. Ford EcoSport: 3.060 unidades. Toyota Corolla: 3.016 unidades. Ford Ka: 2.843 unidades. Fiat Palio: 2.820 unidades.

Pick ups y compactos, los grandes protagonistas

El informe de ACARA también deja en evidencia dos tendencias que dominan el mercado de segunda mano. Por un lado, el fuerte protagonismo de las pick ups, con tres modelos ubicados entre los cuatro más vendidos: Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

Por otro lado, los autos compactos con una larga trayectoria en el país continúan siendo una de las opciones preferidas por quienes buscan un vehículo accesible, confiable y con buena salida de reventa. Modelos como el Volkswagen Gol, Gol Trend, Fiat Palio y Ford Ka siguen ocupando posiciones destacadas pese al paso de los años.

En un escenario donde el acceso a un vehículo 0 km continúa condicionado por los precios y la disponibilidad, el mercado de usados se consolida como una alternativa clave para miles de argentinos, que priorizan modelos conocidos, con costos de mantenimiento razonables y un historial de confiabilidad comprobado.

¿Cuáles son los precios del Gol y 208 en julio del 2026?

Entre los más vendidos está el Gol:

3 puertas: $7.540.000

5 puertas: $8.126.000

Este es el precio del Peugeot 208: