Autos usados: cuánto cuesta un Gol o un Corsa 2015 en agosto

Con precios que rondan los 9 millones de pesos, el VW Gol Trend y el Chevrolet Corsa Classic 2015 siguen liderando el mercado de usados en Argentina, en un contexto de ventas en alza y fuerte demanda en el interior del país.

En medio de un mercado de autos usados que sigue mostrando signos de dinamismo, muchos argentinos se preguntan cuánto cuesta un usado ¿el Gol Trend o un Chevrolet Corsa Classic 2015?. Según los precios actualizados a agosto de 2025, estas son las cifras:

¿Cuánto cuesta un Corsa o un Gol 2015?

VW Gol Trend 3 Puertas 1.6 Serie 2015 : $9.298.000

: $9.298.000 Chevrolet Corsa Classic 4 Puertas 1.4 LS A/C DH ABG ABS: $8.803.000

Ambos modelos figuran entre los más vendidos del mes de julio, con más de 15.000 unidades comercializadas entre los dos. Esto confirma su vigencia en el mercado y su preferencia entre los compradores.

Un mercado que sigue en movimiento

“Pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada el mes pasado, julio representó el mejor mes de lo que va del año”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor. Las ventas crecieron un 24% respecto a junio y acumulan casi 1.100.000 unidades en los primeros siete meses del año, superando ampliamente los registros de 2024.

El interior del país, protagonista

El crecimiento más fuerte se dio fuera del AMBA. Provincias como Formosa (+46,66%), Neuquén (+42,07%) y La Rioja (+39,91%) lideraron el ranking de incremento interanual en ventas de autos usados.

¿Qué esperar para el resto del año?

Lamas anticipó un segundo semestre estable, siempre que no surjan imprevistos económicos. También destacó el potencial de la financiación como herramienta clave para expandir el mercado.