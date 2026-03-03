Autos usados: caen las ventas en el 2026 ¿en cuánto está un Gol o un Corsa Classic 2016?

Con más de 130 mil transferencias en febrero, el sector registró una fuerte caída interanual y mensual, en un contexto marcado por la falta de crédito y la cautela de compradores y concesionarias.

El mercado de autos usados comenzó 2026 con números en baja y señales de enfriamiento. Según el último relevamiento de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en febrero se concretaron 130.229 transferencias, lo que representó una caída del 12,60% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 149.004 operaciones.

La comparación con enero también refleja una retracción significativa. En el primer mes del año se habían comercializado 153.070 vehículos, por lo que la merma mensual fue del 14,92%. En el acumulado del primer bimestre, el sector alcanzó 283.299 unidades, cifra que quedó 11,20% por debajo de las 319.040 registradas en igual período del año pasado.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, recordó que febrero suele ser un mes estacionalmente débil para la actividad. Sin embargo, advirtió que en esta oportunidad la caída fue generalizada en todo el país, incluso en distritos que venían mostrando mayor dinamismo. Además, señaló que el excepcional desempeño de comienzos de 2025 influye en la comparación interanual y sostuvo que una oferta de financiación más competitiva podría ayudar a reactivar la demanda en los próximos meses.

Los 10 autos usados más vendidos en febrero

El ranking de los modelos más transferidos durante el mes estuvo encabezado por:

VW Gol y Trend – 7.311 unidades Toyota Hilux – 5.078 Chevrolet Corsa y Classic – 3.703 VW Amarok – 3.507 Ford Ranger – 3.502 Ford EcoSport – 2.856 Toyota Corolla – 2.826 Peugeot 208 – 2.577 Fiat Palio – 2.497 Ford Ka – 2.444

Caídas en las provincias

En el análisis por jurisdicciones, las mayores bajas porcentuales entre enero y febrero frente al mismo lapso de 2025 se registraron en Misiones (-21,35%), La Rioja (-19,53%), Santa Cruz (-17,79%), Formosa (-17,74%) y Salta (-17,55%).

También mostraron retrocesos Chubut (-14%), La Pampa (-13,72%), San Luis (-13,49%), la Ciudad de Buenos Aires (-13,38%) y Tucumán (-13,14%).

El retroceso del segmento de usados se da en paralelo con la debilidad del mercado de 0km, impactado por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de los vehículos medidos en dólares y las dificultades para acceder al crédito. En este contexto, concesionarias y compradores se manejan con cautela, a la espera de señales de mayor estabilidad que permitan recomponer la actividad.

¿Cuánto cuesta un Gol y un Corsa Classic en marzo del 2026?

Estos son los precios de dos de los autos usados por argentinos:

Corsa Classic 2016

El valor de un Corsa Classic 2016 de 4 puertas está entre los $9.614.000 hasta los $9.957.000, dependiendo de la gama del auto.

En tanto un Gol 2016 tienen estos valores:

Va de $8.955.000 uno de 3 puertas a $10.905.000 uno de 5.

Nota: Los precios depeden de otros factores como la condición del automovil.