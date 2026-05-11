Autos: estos son los 10 0 km más baratos en mayo del 2026 ¿cuánto cuestan?

La estabilidad de precios, sumada a un dólar oficial relativamente estable, generó una situación poco habitual en el mercado argentino: los autos más baratos prácticamente no tuvieron aumentos en los últimos meses. Además, la llegada de nuevos vehículos híbridos y eléctricos importados comenzó a modificar el histórico ranking de los modelos más accesibles.

Renault Kwid, el más barato del mercado

El liderazgo sigue siendo para el Renault Kwid, que en mayo se vende desde $26.490.000. El citycar brasileño logró mantenerse en el primer puesto gracias a una leve actualización de precios y a la cotización actual del dólar. El modelo se comercializa con motor naftero aspirado y caja manual.

Los autos chinos empiezan a ganar protagonismo

En el segundo lugar aparece el Jmev Easy EV, un pequeño auto eléctrico urbano importado desde China por el Grupo Antelo. Su precio es de USD 18.900, equivalentes a unos $26.838.000 al tipo de cambio oficial actual.

Este modelo había llegado a ocupar el primer puesto del ranking cuando el dólar rondaba los $1.400 y representa el avance de los vehículos electrificados importados dentro del segmento de entrada.

Otra novedad es el regreso del Suzuki Swift Hybrid, que ocupa el quinto lugar con un precio de USD 20.900, unos $29.678.000. El modelo volvió al país gracias al programa que elimina el arancel del 35% para un cupo de autos híbridos y eléctricos.

Hyundai HB20 y Fiat Mobi, entre los más accesibles

El Hyundai HB20 continúa como uno de los autos compactos más económicos del país. Con precios congelados desde noviembre de 2025, arranca en $27.800.000 y se posiciona como el hatchback del segmento B más barato del mercado.

Por su parte, el Fiat Mobi cuesta $27.630.000 y quedó relegado al cuarto puesto. El pequeño hatchback brasileño sigue siendo uno de los modelos más utilizados para planes de ahorro.

Los modelos nacionales siguen presentes

Aunque los importados ganan espacio, los autos fabricados en Argentina continúan entre los más baratos.

El Fiat Cronos Live, producido en Córdoba, cuesta $31.120.000 y se mantiene como el auto nacional más accesible del mercado. También figura el Peugeot 208 Active, fabricado en El Palomar, con un precio de $31.480.000.

El ranking completo de los autos más baratos de mayo

Renault Kwid — $26.490.000 Jmev Easy EV — USD 18.900 / $26.838.000 Hyundai HB20 — $27.800.000 Fiat Mobi — $27.630.000 Suzuki Swift Hybrid — USD 20.900 / $29.678.000 Fiat Argo — $30.230.000 Fiat Cronos Live — $31.120.000 Peugeot 208 Active — $31.480.000 Citroën C3 VTi Feel — $31.680.000 Chevrolet Onix LT 1.0 — $31.505.900

El escenario actual refleja una fuerte competencia entre modelos regionales tradicionales y una nueva generación de autos importados electrificados, favorecidos por beneficios impositivos y precios en dólares que hoy resultan competitivos para el mercado argentino.