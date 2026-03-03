Aumentó el valor del DNI y del Pasaporte

El Ministerio del Interior actualizó las tarifas de los documentos de identidad y pasaportes, con incrementos que impactan en servicios ordinarios y exprés, además de incorporar valores para gestiones digitales.

El Ministerio del Interior oficializó este martes un nuevo cuadro tarifario para los trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, en el marco de una resolución que comenzará a regir desde el 6 de marzo de 2026. La medida busca adecuar los costos a la creciente demanda y al uso de herramientas digitales de validación de identidad.

En el caso del DNI para ciudadanos argentinos, el primer ejemplar para recién nacidos seguirá siendo gratuito hasta los seis meses. Sin embargo, las actualizaciones obligatorias a los cinco, ocho y catorce años, así como los cambios de domicilio o rectificaciones, tendrán un costo de $10.000 por trámite.

Los servicios especiales presentan aumentos significativos. El DNI exprés pasará a costar $26.000, mientras que la modalidad de entrega en 24 horas tendrá un valor de $41.000. El trámite al instante, disponible en oficinas habilitadas, alcanzará los $57.000. Para personas extranjeras, tanto del Mercosur como de otros países, el costo de las principales actualizaciones será de $20.000.

En paralelo, se fijaron tarifas para servicios digitales de verificación de identidad. La validación de datos o prueba de vida pasiva tendrá un costo de entre $60 y $70 por transacción, con valores reducidos para organismos públicos. Además, los informes forenses sobre documentos alcanzarán los $15.000, mientras que los informes simples costarán $8.000.

Respecto al pasaporte argentino, el trámite ordinario pasará a costar $100.000, lo que representa un incremento cercano al 43%. El servicio exprés tendrá un valor de $200.000, y la modalidad inmediata con entrega en seis horas alcanzará los $330.000, consolidándose como el trámite más oneroso del nuevo esquema.

También se actualizaron los valores de credenciales diplomáticas y consulares, que costarán $31.000, y la autorización de viaje al exterior para menores de 18 años, que tendrá un precio de $30.000.

La normativa contempla exenciones para personas sin recursos económicos, organismos públicos y trámites vinculados a rectificación registral de sexo, cambio de nombre o inscripción tardía. De esta manera, el Gobierno busca garantizar el acceso a la documentación básica, al tiempo que ajusta los costos de servicios especiales y digitales.