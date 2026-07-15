AUH de Anses: cuánto vas a cobrar en agosto con el aumento del 1,9%

La Anses confirmó el aumento del 1,89% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en agosto de 2026. Con la actualización por inflación, cambian los montos mensuales, las retenciones y el Complemento Leche.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,89% en agosto de 2026, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La actualización se aplicará conforme al mecanismo de movilidad mensual basado en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

¿Cuánto cobra la AUH en agosto de 2026?

Con el incremento confirmado, el monto total de la Asignación Universal por Hijo pasará de $148.049 a $150.847 por menor de edad.

Sin embargo, Anses retiene el 20% del beneficio a la mayoría de las familias hasta la presentación de la Libreta AUH, documento mediante el cual se acreditan controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por ese motivo, el pago directo mensual será de $120.678, mientras que $30.169 quedarán retenidos hasta completar el trámite anual.

AUH por discapacidad

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto aumentará de $482.062 a $491.173.

Tras la retención del 20%, las familias cobrarán de forma mensual $392.938, mientras que $98.234 permanecerán retenidos hasta la acreditación de la Libreta.

Cabe recordar que Anses liquida la AUH sin retención a familias con niños de hasta 5 años cuando los controles sanitarios son verificados automáticamente mediante un cruce de datos con el Ministerio de Salud.

Complemento Leche: cuánto aumenta en Agosto

La movilidad previsional también impactará sobre el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un subsidio destinado a reforzar la alimentación de embarazadas y niños pequeños. Además, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualizará por la movilidad de Anses. Por ello, su monto subirá a $56.897.