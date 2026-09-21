Así será la agenda del Papa León XIV en Argentina: día por día, horarios y lugares que visitará

El Papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El itinerario oficial incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con misas multitudinarias, encuentros institucionales, una vigilia con jóvenes y una visita al complejo penitenciario de Devoto.

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene agenda oficial. El Vaticano confirmó el cronograma completo del viaje, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El pontífice llegará al país el domingo por la tarde, procedente de Uruguay, y tendrá su primer encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante los cuatro días también encabezará misas, se reunirá con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

La agenda forma parte del Viaje Apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, que se extenderá del 6 al 17 de noviembre. El tramo argentino finalizará el miércoles 11, cuando el Papa viaje desde Ezeiza hacia Lima.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con Javier Milei

El domingo 8 de noviembre comenzará la visita de León XIV a la Argentina. El Papa llegará a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, donde será recibido oficialmente.

A las 17, se trasladará a la Plaza San Martín para realizar un homenaje al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

Veinte minutos después, a las 17.20, está prevista la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.

Luego, a las 17.50, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente Javier Milei.

La primera jornada concluirá a las 18.30, cuando el pontífice participe de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Allí pronunciará su primer discurso institucional durante su estadía en el país.

Lunes 9 de noviembre: Claypole, misa en Palermo y encuentro con trabajadores

El lunes 9 será una de las jornadas con mayor cantidad de actividades. A las 9.15, León XIV visitará al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

Luego, a las 11.30, encabezará una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, a las 16.10, se trasladará a la Universidad Católica Argentina (UCA) para mantener un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

La agenda continuará a las 17.30, con una reunión en el Palacio San Martín junto a líderes de las comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas.

Finalmente, a las 18.45, participará de la celebración de Vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

La jornada terminará con una cena con los obispos en el Arzobispado, prevista para las 19.45.

Martes 10 de noviembre: León XIV viaja a Córdoba

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará a Córdoba. El vuelo desde Buenos Aires está previsto para las 7.30, con llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

Una hora después, a las 10, León XIV celebrará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

La actividad central de la visita a Córdoba estará acompañada por una importante convocatoria de fieles.

Por la tarde, a las 15.15, el Papa tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16.55 emprenderá el regreso hacia Buenos Aires y llegará nuevamente a Aeroparque a las 18.10.

El cierre de la jornada será a las 20.15, con una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, el mismo lugar donde habrá celebrado la misa del lunes.

Miércoles 11 de noviembre: Devoto, misa en Luján y partida hacia Perú

El último día de León XIV en la Argentina será el miércoles 11 de noviembre. A las 8, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, donde tendrá contacto con internos y trabajadores del establecimiento.

Dos horas más tarde, a las 10, viajará a Luján para celebrar una Santa Misa en la plaza ubicada frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia se realizará al aire libre y será uno de los momentos centrales del tramo argentino de la visita.

Luego, a las 13.30, tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

A las 14, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico por Sudamérica.

Un operativo de seguridad para millones de personas

La llegada de León XIV también implicará un importante despliegue de seguridad.

El Gobierno nacional informó que el operativo involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y once eventos cerrados, además de un comando unificado que funcionará durante 120 horas.

Las autoridades estiman un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas durante las distintas actividades de la visita.

Además, el Ministerio de Seguridad Nacional creó comandos unificados específicos para coordinar los operativos en Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, con despliegues especiales en los lugares donde se desarrollarán las actividades del Papa.

¿Habrá feriado por la visita del Papa?

Otro de los puntos que todavía no está definido es si habrá feriados, asuetos o días no laborables durante la visita.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno analiza esa posibilidad, aunque planteó que, de concretarse, podría limitarse a las jurisdicciones donde se desarrollen las actividades del Papa. Por ahora, no existe una decisión oficial sobre este punto.

Esto será especialmente relevante para quienes quieran viajar desde otras provincias para participar de las misas y encuentros previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján.