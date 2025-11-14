Argentina vs Angola: a qué hora es el partido y cómo verlo gratis por la tele o con el celular

Es uno de los úlitmos partidos de Lionel Messi en la Selección Argentina. Este amistoso con el equipo africano ideal para ver comiendo en familia o con los compañeros de trabajo. Lo vas a poder disfurtar al mediodía en El 9 Televida.

¿Ya hiciste planes para comer justo mirando el partido? bueno en esta nota te vamos a dar dos certezas para que te terminés de acomodar. Primero, el partido comienza a las 12.45 y la más importante: lo vas a poder disfrutar por la pantalla de El 9 Televida ¿estás en el laburo y no tenés televisor? no importa, seguilo a través de nuestra pantalla en www.elnueve.com

Ahora sí, no tenés excusas, no te podés perder el partido entre Argentina con Angola desde Luanda y con Lionel Messi de titular, en uno de los que podría ser uno de sus últimos partidos como titular antes del Mundial.

Con este partido, la Selección Argentina se prepara para cerrar su año futbolístico. Con varias pruebas y la intención de darles minutos a todos los convocados, el entrenador apostaría por una base consolidada con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en el frente de ataque.

Lo que sí está confirmado es que en Mendoza lo vas a poder ver por El 9 Televida.

La Selección Argentina se prepara para el último amistoso del 2025 que será el próximo viernes contra Angola en el marco de los festejos por el 50.º aniversario de la independencia del país africano, por lo que se espera un marco imponente de más de 45 mil espectadores.

Cambia la programación de El 9 Televida

Por este amistoso, la programación habitual se verá modificada y quedará así en Canal 9 Televida para este viernes 14 de noviembre.

12.00: Noticiero 9 Edición Central

12.45: Argentina – Angola

15.00: La Traición

Cómo ver Argentina – Angola en vivo y gratis

De esta manera podés ver Argentina – Angola gratis:

Televisón: en El 9 Televida

Aire: 9

TV Digital: 28

Supercanal: 15

Directv: 131

Claro: 10

Flow tv: 6

Movistar: 9