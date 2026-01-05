Argentina respaldó la detención de Nicolás Maduro y reclamó ante la ONU la liberación del gendarme Nahuel Gallo

Tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el Gobierno argentino reforzó su postura internacional ante la ONU. Apoyó la captura del líder chavista y llevó al Consejo de Seguridad el pedido urgente por la liberación del gendarme argentino, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.

La detención de Nicolás Maduro reconfiguró el escenario político regional y volvió a poner en primer plano un reclamo sensible para la Argentina: la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido por el régimen chavista desde el 8 de diciembre de 2024. En ese contexto, el Gobierno nacional decidió elevar el pedido de liberación a las Naciones Unidas, con una presentación formal ante el Consejo de Seguridad. Además, respaldó la detención de Nicolás Maduro.

El planteo fue realizado por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, quien solicitó a las autoridades que administran el proceso de transición en Venezuela la liberación inmediata del ciudadano argentino y garantías para su regreso pronto y seguro al país. “La República Argentina solicita que contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo”, expresó el diplomático durante su intervención.

La situación del gendarme había sido denunciada en reiteradas oportunidades por el Gobierno argentino, que sostiene que se trata de una desaparición forzada y de una grave violación a los derechos humanos. Gallo viajó a Venezuela para visitar a su hijo y, desde su detención, no hubo información oficial clara sobre su estado ni sobre las causas formales de su arresto.

En su exposición, Tropepi también dejó en claro el respaldo político de la Argentina a la operación que derivó en la captura de Maduro. Destacó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y remarcó que el exmandatario venezolano es señalado como líder del Cártel de los Soles, organización que la Argentina declaró terrorista en 2025, al igual que el Tren de Aragua.

“Desde la asunción de Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a Venezuela”, sostuvo el embajador, al tiempo que recordó las denuncias por falta de libertades, fraude electoral y violaciones sistemáticas de derechos humanos durante el chavismo.

Discurso de Fabián Tropepi, embajador de Argentina ante el Consejo de Seguridad de la ONU celebrando la captura del dictador Nicolás Maduro y respaldando una transición democrática en Venezuela. Gracias siempre, Argentina. pic.twitter.com/0ACP651Hvc — Elisa Trotta (@EliTrotta) January 5, 2026

Maduro se declaró “no culpable” en Nueva York

Mientras tanto, Nicolás Maduro fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a tribunales federales de Nueva York, donde compareció ante la Corte del Distrito Sur de Manhattan. En su primera audiencia, el exlíder venezolano se declaró “no culpable” y aseguró ser un “prisionero de guerra”, en una escena que recorrió el mundo.

El proceso judicial, que se extenderá durante varios meses, incluye acusaciones por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína, posesión de armas de guerra y vínculos con organizaciones criminales internacionales. La próxima audiencia fue fijada para marzo y las penas que enfrenta podrían superar, en conjunto, los 100 años de prisión.

El pedido argentino por Nahuel Gallo sumó respaldo político interno. La ministra de Seguridad aseguró que el Gobierno hará “todo lo que esté a su alcance” para lograr su liberación y remarcó que se trata de un integrante de una fuerza de seguridad argentina detenido sin garantías legales.