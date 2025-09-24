Argentina negocia un swap de 20 mil millones de dólares con Estados Unidos: ¿de qué se trata?

El Tesoro de Estados Unidos negocia con el Banco Central un swap de USD 20.000 millones para reforzar las reservas argentinas. El acuerdo, similar al que el país mantiene con China pero en dólares, apunta a dar liquidez y estabilidad en plena transición económica.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó que está en conversaciones con el gobierno argentino para avanzar en un swap de USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El acuerdo, de concretarse, se sumaría a la estrategia oficial para asegurar liquidez en dólares y dar estabilidad al sistema financiero en un contexto de reservas escasas y presión cambiaria.

En declaraciones públicas, un funcionario del Tesoro norteamericano señaló:

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”.

El anuncio se suma a otros gestos de apoyo hacia la administración de Javier Milei, a la que en Washington valoran por su “impresionante consolidación fiscal” y las reformas de desregulación económica.

¿Qué es un swap y cómo funciona?

Un swap entre bancos centrales es un acuerdo temporal que permite intercambiar monedas por un plazo determinado, con el compromiso de deshacer la operación a un tipo de cambio pactado.

La mecánica es sencilla:

El BCRA entrega pesos y recibe dólares de la Reserva Federal.

Durante el plazo estipulado, usa esos dólares para reforzar liquidez y atender compromisos.

Al vencimiento, devuelve los dólares y recupera los pesos, pagando los intereses correspondientes.

A diferencia de un préstamo tradicional, el swap es reversible y suele tener condiciones más favorables que el financiamiento en mercados internacionales.

Propósitos y ventajas

Liquidez inmediata: permite disponer de dólares en un momento de tensión cambiaria.

Estabilidad monetaria: envía una señal de respaldo internacional.

Costos menores: la tasa aplicada suele ser más baja que la deuda externa tradicional.

La experiencia con China

Argentina ya cuenta con experiencia en swaps. El BCRA mantiene desde 2009 un acuerdo con el Banco Popular de China, que fue renovado en abril de 2025. Actualmente, el tramo activado equivale a unos USD 5.000 millones en yuanes, disponibles hasta agosto de 2026.

Estos fondos, en parte, pueden utilizarse para pagar importaciones desde China sin necesidad de dólares, y al mismo tiempo suman respaldo contable a las reservas internacionales.

Diferencias con el swap chino

El acuerdo que se negocia con Estados Unidos tendría un peso aún mayor por dos razones:

Se trata de dólares líquidos, la divisa más demandada por empresas y particulares en Argentina. Refuerzo geopolítico: sería una señal de confianza del Tesoro estadounidense hacia la política económica local, en contraste con los swaps chinos, que suelen estar atados al comercio bilateral y con disponibilidad más acotada.

¿Para que serviría este swap con Estados Unidos?

El swap con Estados Unidos, de concretarse, se sumaría al crédito stand-by que también evalúa el Tesoro norteamericano a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Ambos instrumentos buscan respaldar la transición económica argentina y reducir el riesgo de nuevas crisis cambiarias.

En un contexto de alta volatilidad, el acceso a dólares frescos y el apoyo político de Washington se transforman en factores clave para consolidar la estrategia de estabilización encarada por el gobierno de Milei.