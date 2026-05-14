Argentina: la inflación fue de 2,6% en abril y frenó la suba que se sostenía desde hace 10 meses

El dato del Indec mostró una desaceleración respecto de marzo y llevó la inflación interanual al 32,4%. Transporte, educación y comunicación estuvieron entre los rubros que más aumentaron. En Mendoza, el índice fue más bajo que el promedio nacional.

La inflación de abril 2026 fue del 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), marcando una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de diez meses consecutivos de aumentos. En paralelo, en Mendoza, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) informó que la inflación provincial fue del 2,3%, ubicándose por debajo del promedio nacional.

Con este nuevo dato, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 12,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%. El resultado estuvo en línea con las proyecciones que manejaban tanto el Gobierno nacional como consultoras privadas.

Qué rubros aumentaron más en abril

De acuerdo con el informe oficial del Indec, el rubro que más subió fue Transporte, con un incremento del 4,4%, impulsado principalmente por los ajustes en combustibles y tarifas vinculadas al sector.

Detrás se ubicaron Educación, con una suba del 4,2%, y Comunicación, que registró un aumento del 4,1%.

Por otra parte, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los que más impacta en el bolsillo diario de los argentinos, tuvo un incremento más moderado del 1,5%, por debajo del promedio general.

También se destacó el comportamiento de los precios Regulados, que crecieron un 4,7%, especialmente por actualizaciones en electricidad y transporte. En tanto, el llamado IPC núcleo avanzó un 2,3%, influenciado por subas en alquileres, servicios para la vivienda y comidas fuera del hogar.

Entre los rubros con menores incrementos aparecieron Recreación y cultura, con un 1%, y nuevamente alimentos, que mostró una desaceleración respecto de meses anteriores.