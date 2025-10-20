Argentina firmó el swap de 20.000 millones de dólares con Estados Unidos: qué significa

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de swap por hasta US$20.000 millones. El convenio busca reforzar las reservas del Banco Central, estabilizar el tipo de cambio y fortalecer la relación financiera entre ambos países.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), conducido por Santiago Bausili, anunció este lunes la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un monto de hasta US$20.000 millones, con el objetivo de reforzar las reservas de dólares y dar mayor estabilidad al mercado financiero local.

El convenio, que se enmarca en una estrategia integral de política monetaria, establece un mecanismo de swap de monedas. En la práctica, esto significa que el BCRA podrá intercambiar pesos por dólares con la Reserva del Tesoro estadounidense para obtener liquidez inmediata en moneda extranjera, sin necesidad de recurrir al endeudamiento tradicional.

Según explicó el Banco Central en un comunicado oficial, “el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. El anuncio se conoció antes de la apertura de los mercados financieros y generó expectativa por su posible impacto en la cotización del dólar y la confianza de los inversores.

El entendimiento con Estados Unidos formaliza las negociaciones que el equipo económico argentino mantuvo durante las últimas semanas con el Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, uno de los funcionarios más influyentes de la administración de Donald Trump.

Un respaldo político y financiero

El apoyo de Washington hacia Buenos Aires se da en un contexto de acercamiento político entre ambos gobiernos. El pasado 14 de octubre, el presidente Javier Milei fue recibido en la Casa Blanca por Trump, en un encuentro que duró más de 50 minutos y que marcó un gesto de respaldo personal y diplomático.

En ese marco, el Tesoro norteamericano intervino recientemente en el mercado cambiario argentino, comprando pesos para contener la escalada del tipo de cambio en la previa de las elecciones legislativas. Bessent confirmó la maniobra en su cuenta de X (ex Twitter) y aseguró:

“Estados Unidos apoya a la Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que la Argentina vuelva a ser grande”.

Qué implica el swap para la Argentina

El acuerdo permitirá al país ampliar su margen de maniobra en materia monetaria y reforzar la confianza en la capacidad del Banco Central para sostener la estabilidad cambiaria. También funcionará como red de seguridad ante episodios de volatilidad financiera, como los registrados desde julio.

Además, al contar con un respaldo directo del Tesoro estadounidense, Argentina podría mejorar su perfil crediticio internacional y reducir la presión sobre el tipo de cambio, al tiempo que evita recurrir de inmediato a un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional.

En resumen, el swap con Estados Unidos es una herramienta que busca dar aire a las reservas, ordenar el mercado cambiario y enviar una señal de confianza tanto a los inversores locales como a la comunidad internacional, en un momento clave para la economía argentina.