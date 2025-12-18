Argentina–España en la Finalissima 2026: fecha, sede y el regreso al estadio que marcó la gloria albiceleste

La Selección afrontará un nuevo desafío internacional en un escenario cargado de historia para el fútbol argentino, en la antesala de un año marcado por la expectativa mundialista y el cruce con el campeón europeo.

La Finalissima 2026 ya está confirmada y vuelve a instalar a la Selección en el centro de la escena global. El duelo frente a España, campeón de la Eurocopa, se disputará el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Catar, un escenario que ocupa un lugar único en la memoria colectiva argentina. No se trata solo de un partido: es un regreso cargado de simbolismo, en un año donde el mundo del fútbol ya respira clima de Mundial.

Para los hinchas, el Lusail es mucho más que un estadio. Allí, Argentina vivió una de las noches más intensas de su historia reciente, la que selló la tercera estrella y redefinió una generación entera. Volver a ese lugar implica reencontrarse con una emoción que todavía late, una especie de ritual futbolero que conecta pasado y presente en un mismo gesto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CONMEBOL (@conmebol)

El encuentro de la Finalissima 2026 comenzará a las 21:00 hora local (15:00 en Argentina) y enfrentará a los dos campeones continentales: Argentina, ganadora de la Copa América 2024, y España, dueña de la última Euro. Será una reedición del choque entre Sudamérica y Europa que recuperó vigencia desde 2022, cuando la Albiceleste levantó el trofeo en Wembley tras vencer a Italia.

El contexto no podría ser más particular. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, este cruce funciona como un termómetro de elite para medir el presente de ambos seleccionados. Argentina llega con la responsabilidad de sostener su condición de campeona del mundo, de América y la última Finalissima, un estatus que la coloca en el centro de todas las miradas. España, en tanto, desembarca con una camada consolidada y un estilo que volvió a darle resultados en el máximo nivel europeo.

🚨 Finalmente es 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟. España y @Argentina disputarán la #𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Catar. ℹ️ Toda la información: https://t.co/61RS0YcoCH #VamosEspaña pic.twitter.com/ZXZjHRGVdd — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 18, 2025

En cuanto a las entradas, tanto UEFA como AFA informaron que la venta se realizará exclusivamente a través de UEFA.com, aunque todavía no se publicaron precios ni fechas de inicio. La expectativa es alta y se prevé una fuerte demanda internacional, especialmente por parte de los hinchas argentinos, que suelen convertir cada viaje en una peregrinación futbolera.