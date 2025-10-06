Argentina: ¿es feriado el viernes 10 o el lunes 13 de octubre?

El Gobierno confirmó que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se traslada del domingo 12, por lo tanto, habrá fin de semana largo. ¿Quién descansa, quién trabaja y cómo se paga?

Todavía falta para llegar a fin de año y muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado para poder disfrutar de un día de descanso. El Gobierno nacional confirmó que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, conmemoración que cada año se celebra el 12 de octubre, será trasladado al viernes 10 de octubre de 2025. La decisión, oficializada a través de la Resolución 139/2025, tiene como objetivo fomentar el turismo interno y la economía regional.

La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, transforma el tradicional feriado de octubre en un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre. Según el texto oficial publicado en el Boletín Oficial, el traslado busca “favorecer el desarrollo de actividades turísticas, gastronómicas, de transporte y comerciales” que habitualmente se benefician durante estas fechas.

El documento oficial aclara que el viernes 10 de octubre será feriado nacional, no un día no laborable. Esta diferencia es clave para trabajadores y empleadores, ya que los feriados nacionales establecen descanso obligatorio para todo el país.

Cómo me tienen que pagar si trabajo un feriado y cuál es la diferencia con un día no laborable

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), quienes deban trabajar durante un feriado deben recibir el pago doble por la jornada. En cambio, en los días no laborables, las empresas pueden decidir si otorgan descanso o mantienen la actividad habitual, sin obligación de abonar doble remuneración.

Con este cambio, el domingo 12 de octubre perderá su carácter de feriado y será un día laboral común, mientras que el descanso oficial se traslada al viernes anterior, garantizando un fin de semana largo ideal para escapadas o actividades familiares.

Próximos feriados y fines de semana largos en Argentina

Tras el feriado de octubre, el calendario 2025 continuará con las siguientes fechas destacadas: