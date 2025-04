Argentina: ¿es feriado el 2 de mayo por el Día del Trabajador?

El 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador y es uno de los feriados inamovibles del calendario argentino. Sin embargo, muchos se preguntan si el viernes 2 también será feriado y si habrá fin de semana largo.

El jueves 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Argentina, uno de los feriados nacionales inamovibles del calendario. Como ocurre cada año, durante esa jornada no hay actividad en bancos, escuelas ni organismos públicos, y gran parte del comercio también permanece cerrado. La duda de este 2025 es: ¿qué pasa con el viernes 2 de mayo? ¿Es feriado y hay un fin de semana largo?

Tras el asueto del viernes 18 de abril, por el Viernes de Pascuas, los trabajadores nos preguntamos cuándo es el próximo feriado y si hay un fin de semana extralargo en mayo.

El próximo feriado es el 1 de mayo en conmemoración por el Día Internacional del Trabajador. Cae jueves y es NO trasladable. Por lo tanto, será feriado ese mismo jueves 1 de mayo y no habrá fin de semana largo para todos.

A diferencia del jueves, el viernes 2 de mayo no figura como feriado nacional, sino como un día no laborable con fines turísticos, según lo dispuesto por el Gobierno. Esto significa que la administración pública no trabajará y que las clases estarán suspendidas en muchos casos. Sin embargo, para el sector privado esto significa que la decisión de trabajar o no queda completamente a criterio de cada empleador.

De este modo, algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo desde el jueves 1° hasta el domingo 4 de mayo.

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable en Argentina?

En el calendario argentino, no todos los días de descanso tienen el mismo impacto. La diferencia entre un feriado y un día no laborable está marcada por su origen legal, el carácter obligatorio y las condiciones de pago para los trabajadores.

Un feriado nacional está establecido por ley y aplica tanto para el sector público como privado. En estas fechas, se suspenden las actividades laborales y educativas, y quienes trabajen deben recibir remuneración doble, según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo.

Por su parte, un día no laborable también puede ser fijado por el Gobierno, pero su implementación es optativa para el sector privado. Es decir, queda a criterio del empleador decidir si se trabaja o no. En estos casos, no corresponde el pago doble, ya que la remuneración se mantiene como en un día común.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

Feriados inamovibles:

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Días no laborables con fines turísticos:

2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre

Próximos fines de semana largos en 2025