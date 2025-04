Argentina: ¿El feriado del 1 de mayo se traslada y es fin de semana largo?

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable en Argentina?

En el calendario argentino, no todos los días de descanso tienen el mismo impacto. La diferencia entre un feriado y un día no laborable está marcada por su origen legal, el carácter obligatorio y las condiciones de pago para los trabajadores.

Un feriado nacional está establecido por ley y aplica tanto para el sector público como privado. En estas fechas, se suspenden las actividades laborales y educativas, y quienes trabajen deben recibir remuneración doble, según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo.

Por su parte, un día no laborable también puede ser fijado por el Gobierno, pero su implementación es optativa para el sector privado. Es decir, queda a criterio del empleador decidir si se trabaja o no. En estos casos, no corresponde el pago doble, ya que la remuneración se mantiene como en un día común.