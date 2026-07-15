Argentina dio vuelta un partido inolvidable ante Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

La Selección Argentina remontó un encuentro épico frente a Inglaterra, ganó 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y se clasificó a la gran final de la Copa del Mundo 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará ahora a España por el título.

La Selección Argentina volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Cuando parecía que el sueño del bicampeonato mundial se desvanecía, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en los minutos finales, revirtió el marcador ante Inglaterra y consiguió una clasificación inolvidable a la final del Mundial 2026. Con un cierre cargado de emoción, la Albiceleste venció 2 a 1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, luego de comenzar abajo por el tanto de Anthony Gordon. Ahora buscará una nueva estrella frente a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal.

Desde el inicio quedó claro que ambos equipos habían preparado un partido de máxima intensidad. Tanto Argentina como Inglaterra apostaron por una presión alta, líneas compactas y una fuerte disputa en la mitad de la cancha.

En el conjunto inglés, Declan Rice y Elliot Anderson intentaron abastecer a Jude Bellingham, Morgan Rogers y Anthony Gordon, mientras que la Albiceleste apoyó su juego en Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

El equilibrio fue la constante durante los primeros 45 minutos. Hubo mucha fricción, varias discusiones y escasas llegadas claras. Apenas un cabezazo de John Stones tras un tiro libre de Rice y un remate lejano de Enzo Fernández rompieron la monotonía ofensiva.

Mientras tanto, Lionel Messi se movió por todo el frente de ataque intentando generar espacios, aunque el sólido trabajo defensivo de Inglaterra le impidió encontrar comodidad.

Inglaterra golpeó primero y complicó a la Albiceleste

En el comienzo del complemento el ritmo disminuyó y aparecieron más espacios. Argentina tuvo una buena oportunidad con un doble remate de Julián Álvarez, pero el arquero Jordan Pickford respondió con seguridad.

Sin embargo, el primer gol llegó del lado inglés. Tras un largo envío de Harry Kane, una mala salida defensiva permitió que Morgan Rogers enviara un centro preciso para que Anthony Gordon definiera en el segundo palo y pusiera el 1 a 0. El tanto obligó a la Selección a asumir el protagonismo y adelantar sus líneas en busca del empate.

Messi lideró la reacción y Argentina encontró el premio

Con el resultado en contra, el equipo de Scaloni comenzó a dominar la posesión y a instalarse en campo rival. El ingreso de Nicolás González le dio mayor amplitud al ataque y Lionel Messi empezó a influir cada vez más en el juego.

El capitán asistió con un centro perfecto a González, cuyo cabezazo fue salvado de manera espectacular por Pickford. Minutos después, un potente remate de Mac Allister impactó en el palo y mantuvo la incertidumbre.

La recompensa llegó a cinco minutos del final. Luego de una gran jugada colectiva encabezada por Lionel Messi, Enzo Fernández encontró el espacio necesario para vencer a Pickford y marcar el 1 a 1, desatando la locura de los hinchas argentinos.

Lejos de conformarse con el empate, la Albiceleste siguió atacando. Pocos minutos después, otra intervención decisiva de Messi terminó con un centro preciso al área que Lautaro Martínez empujó a la red para sellar el 2 a 1 definitivo.

El estadio explotó con una remontada que quedará entre las más recordadas de la historia reciente del fútbol argentino.

“LAUTARO MARTÍNEZ”:

POR EL SEGUNDO GOL DE ARGENTINA CONTRA INGLATERRApic.twitter.com/8R4Fn08xAl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 15, 2026

Argentina jugará la final del Mundial 2026 frente a España

Con esta victoria, la Selección Argentina disputará una nueva final de la Copa del Mundo, donde buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.