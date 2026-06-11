Argentina confirmó a Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi: así quedó la lista para el Mundial

La Selección argentina anunció este jueves al futbolista que ocupará el lugar de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por una lesión. Con la incorporación, Lionel Scaloni terminó de definir la nómina de defensores para afrontar el Mundial 2026.

La Selección Argentina ya tiene definido al reemplazante de Leonardo Balerdi para el Mundial 2026. Luego de que el defensor sufriera una lesión muscular que lo dejó fuera de la competencia, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni confirmó la convocatoria de Marcos Senesi, quien se incorporará al plantel que buscará defender el título conseguido en Qatar.

El defensor entrerriano llega al Mundial después de una destacada temporada en la Premier League. Tras consolidarse como una de las figuras del Bournemouth, recientemente dio un nuevo paso en su carrera al convertirse en refuerzo del Tottenham, donde compartirá plantel con el campeón del mundo Cristian Romero.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para Senesi en la Selección argentina, luego de haber formado parte de distintos procesos juveniles y de sumar algunas apariciones con el combinado mayor en los últimos años.

Su perfil encaja en una de las características que más valora Scaloni: salida limpia desde el fondo, buen juego aéreo y capacidad para desempeñarse tanto como marcador central como en funciones más versátiles dentro de la última línea.

La lesión que dejó afuera a Leonardo Balerdi

La baja de Balerdi se confirmó días atrás tras detectarse una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. El defensor, que venía siendo una de las alternativas habituales para el entrenador, quedó descartado para disputar el Mundial.

En aquel momento, Scaloni evitó revelar de inmediato quién ocuparía su lugar y explicó que aguardaría la evolución de otros futbolistas antes de tomar una decisión definitiva.

Finalmente, el cuerpo técnico optó por Senesi para completar una defensa que combina experiencia internacional, presencia de campeones del mundo y variantes para afrontar un torneo exigente.

Cómo quedó la defensa de Argentina para el Mundial 2026

Con la incorporación de Senesi, la nómina de defensores de la Selección argentina quedó integrada por:

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Marcos Senesi

La trayectoria de Senesi antes de llegar al Mundial

Formado en San Lorenzo, Senesi dio el salto al fútbol europeo tras destacarse en Argentina. Su crecimiento continuó en Feyenoord, donde se convirtió en una pieza importante del equipo neerlandés antes de desembarcar en la Premier League.

Su rendimiento en Inglaterra terminó por consolidarlo como uno de los defensores argentinos con mejor presente en Europa, una realidad que ahora le abre la puerta para integrar la lista definitiva de la Albiceleste en el Mundial 2026.