Apareció Esmeralda, la nena de 2 años que buscaba el país

La Justicia confirmó que la menor fue hallada “con vida” y en “buen estado”.
La niña Esmeralda Pereyra López apareció con vida después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.
Conforme a la información aportada a la Agencia de Noticias, la menor fue encontrada en un descampado cerca de su vivienda y el circo en cuestión.
“Está en buen estado”, confirmaron. La familia ya logró encontrarse con la menor y es atendida por las autoridades.
Había una Alerta Sofía
El Ministerio de Seguridad de la Nación había activado el Alerta Sofía para dar con el paradero de Esmeralda.
La menor había sido vista en el barrio San José Obrero y, desde entonces, se desplegó un amplio operativo que incluye a fuerzas provinciales, federales y equipos especializados.
La madre sospechaba de un circo que se había instalado en la zona. La Justicia todavía no brinda mayores detalles.