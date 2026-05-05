Apareció el niño buscado en Corrientes y su padre fue detenido

El niño que era intensamente buscado en la provincia de Corrientes fue hallado este martes por la mañana, luego de varios días de operativos. Su padre, identificado como Josías Santos Regis, también fue encontrado y quedó detenido.

El menor, de 6 años, estaba desaparecido desde el domingo por la noche, cuando su padre se lo llevó tras un violento episodio que incluyó un tiroteo en el que un vecino resultó herido. A partir de ese momento, se activó un amplio despliegue policial para dar con ambos.

El hallazgo se produjo cerca de las 10.30 en el paraje Duraznillo, una zona de caminos de tierra donde efectivos realizaban rastrillajes. Según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, tanto el niño como su padre fueron localizados en ese lugar.

De manera preliminar, se informó que ambos se encuentran en buen estado de salud y serán sometidos a controles médicos para evaluar su estado general.

Como establece el protocolo en este tipo de casos, tras la aparición del menor se preserva su identidad. Por este motivo, ya no se difunde su imagen y se lo menciona únicamente por sus iniciales: N.S.R.