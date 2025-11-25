Antonia Macri sorprendió a todos en su debut como modelo

La hija de Mauricio Macri y Juliana Awada, debutó como modelo a los 14 años con una producción que resaltó frescura y estilo juvenil. La reacción de su madre, referente de la moda argentina, fue inmediata: orgullo y acompañamiento en un camino que la acerca al mundo fashion y la coloca en el centro de la escena mediática.

A los 14 años, Antonia Macri dio sus primeros pasos en el mundo de la moda con una producción fotográfica que marcó su debut como modelo. La hija de Mauricio Macri y Juliana Awada sorprendió con una propuesta fresca y juvenil, en la que se destacó la naturalidad y el estilo propio que empieza a construir en esta nueva etapa.

La sesión estuvo pensada para resaltar la espontaneidad de la adolescente, con looks simples y modernos que reflejan las tendencias actuales. La elección de prendas y la estética de las imágenes pusieron en primer plano la autenticidad, un rasgo que se convierte en sello distintivo de las nuevas generaciones en la moda.

El debut de Antonia tuvo un condimento especial: el acompañamiento de su madre, Juliana Awada. Reconocida por su trayectoria vinculada al diseño y por su estilo personal, la ex primera dama se mostró orgullosa del camino que inicia su hija. Con palabras de aliento y gestos de apoyo, dejó en claro que la familia acompaña este nuevo desafío.

La relación de Awada con el mundo fashion le otorga un marco particular a este debut. Su experiencia y sensibilidad estética se reflejan ahora en la nueva generación, consolidando un vínculo entre tradición y futuro dentro del universo de la moda argentina.

Más allá de los nombres propios, la aparición de Antonia en una producción profesional abre un capítulo interesante sobre la presencia de adolescentes en la industria. En este caso, el foco estuvo puesto en el cuidado y en la construcción de una imagen positiva, con el respaldo de una madre que conoce de cerca las exigencias del medio.

El orgullo de Juliana Awada se convirtió en el eje de la noticia. Su mirada sobre el crecimiento de su hija y la manera en que celebra este debut muestran un costado íntimo y familiar, que trasciende lo mediático y pone en valor el acompañamiento en etapas clave de la vida.