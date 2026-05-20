ANSES habilitó la Libreta AUH 2026: cuántos vas a cobrar y paso a paso para presentarla

La ANSES informó que ya se puede presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2026 para acreditar controles de salud y educación. hasta cuándo hay tiempo para hacer el trámite y cobrar más de $200.000 por hijo.

ANSES confirmó que ya está disponible la presentación de la Libreta AUH 2026, el trámite obligatorio que permite acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores para cobrar el 20% que todos los meses retienen de la Asignación Universal por Hijo. El organismo detalló el paso a paso para realizar la gestión de manera online y explicó cuánto dinero pueden recibir las familias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la presentación de la Libreta AUH 2026, un documento indispensable para quienes percibieron la asignación durante el año anterior.

¿Qué es la Libreta AUH?

La libreta certifica que los niños y adolescentes cumplieron con los controles médicos, el calendario de vacunación obligatorio y la asistencia escolar correspondiente. Una vez presentada, el organismo libera el 20% retenido mensualmente durante el año.

Desde el ente previsional recordaron que el trámite puede realizarse de forma virtual a través de la plataforma mi ANSES o mediante la aplicación oficial para celulares.

Cómo consultar el estado de la Libreta AUH

Los beneficiarios pueden verificar qué datos faltan completar ingresando en la web oficial de ANSES.

Paso a paso para revisar la libreta

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse al apartado “Hijos”. Seleccionar “Libreta AUH”. Revisar el estado de cada sección.

El sistema identifica la información mediante colores:

Verde: datos ya presentados.

Naranja: datos pendientes.

Azul: escolaridad opcional para menores de 5 años.

Cómo presentar la Libreta AUH 2026

La gestión puede hacerse completamente online. Desde ANSES aclararon que el único formulario válido es el que se descarga desde mi ANSES.

Ingresar a mi ANSES: se debe acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Revisar qué datos faltan: dentro de “Hijos” y luego “Libreta AUH”, el sistema indicará qué secciones deben completarse. Descargar el formulario: seleccionar “Generar Libreta” para descargar el documento o enviarlo al correo electrónico. Completar salud y escolaridad: la libreta debe ser firmada por el centro de salud y la escuela a la que asiste el niño. Subir la libreta firmada: luego se debe tomar una foto clara del formulario y cargarla nuevamente en mi ANSES. Desde el organismo indicaron que la fotografía se debe tomar en una superficie plana y bien iluminada, debe mostrar las cuatro esquinas del formulario y procurar que no se vea borrosa.

Luego, ingresá en mi ANSES para terminar la presentación. Seleccioná la opción Hijos > Libreta AUH y seguí las instrucciones para subirla y finalizar el trámite.

Es importante aclarar que el formulario descargado desde Mi ANSES es el único válido para hacer el trámite en forma digital.

Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH en 2026

La presentación habilita el pago del 20% retenido durante 2025. Los montos máximos informados por ANSES si el beneficiario cobró la asignación por los 12 meses son:

Menor de edad: $274.441

Hijo con discapacidad: $893.658,20

Ejemplos según la cantidad de hijos

1 hijo: $274.441,20

2 hijos: $548.882

3 hijos: $823.323

En los casos donde la AUH se haya cobrado por menos meses, el monto será proporcional.

Cuándo se paga el dinero retenido de la AUH

ANSES indicó que el pago se acredita aproximadamente 60 días hábiles después de presentada la libreta. Además, recordó que el plazo para completar el trámite vence el 31 de diciembre de 2026, aunque recomendó realizarlo lo antes posible para acelerar el cobro.