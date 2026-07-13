ANSES confirmó la fecha de pago de los Vouchers Educativos en julio 2026: quiénes cobran y de cuánto será

Los beneficiarios de los Vouchers Educativos 2026 ya tienen fecha de cobro en julio. ANSES confirmó cuándo se acreditará la cuota correspondiente a junio y recordó cuáles son los requisitos para seguir recibiendo esta asistencia destinada a familias con hijos en escuelas privadas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pago correspondiente a los Vouchers Educativos 2026. Luego de que en junio se abonaran dos cuotas en un mismo pago, correspondientes a abril y mayo, durante este mes los beneficiarios percibirán una única cuota, correspondiente a junio.

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda económica temporal destinada a familias de menores ingresos cuyos hijos asisten a escuelas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. La iniciativa busca aliviar el costo de las cuotas en los niveles inicial, primario y secundario.

La prestación está dirigida a madres, padres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive. Se trata de un beneficio personal e intransferible, que además es compatible con otras ayudas sociales.

Cuándo paga ANSES los Vouchers Educativos en julio 2026

De acuerdo con la información oficial, ANSES depositará la cuota de los Vouchers Educativos el próximo martes 14 de julio de 2026.

Para recibir el dinero, el adulto responsable que realizó la inscripción debe contar con un CBU actualizado y registrado en Mi ANSES, ya que el pago se acredita únicamente en la cuenta bancaria declarada por el titular.

Además, es obligatorio tener una cuenta activa en Mi Argentina, desde donde también puede consultarse el estado del beneficio.

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en julio

Durante julio, los beneficiarios recibirán la cuota correspondiente al mes de junio. El monto continúa siendo similar al abonado durante 2025 y ronda los $20.000 por estudiante, aunque el valor puede variar según el importe de la cuota informado por cada institución educativa.

El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, siempre respetando los topes establecidos por el Gobierno nacional.

Cómo saber si sos beneficiario de los Vouchers Educativos

Las familias pueden verificar si fueron aprobadas ingresando a la plataforma oficial del programa mediante su usuario de Mi Argentina.

Allí podrán consultar si la solicitud figura como:

Aprobada

En evaluación

Rechazada

En caso de rechazo, el sistema informa el motivo. Si la observación corresponde a cuestiones académicas, el titular dispone de cinco días corridos para presentar el reclamo correspondiente.

Vouchers Educativos 2026: ¿cuánto tenés que cobrar para que no te rechacen?

Los Vouchers Educativos 2026 tienen como principal requisito cobrar hasta 7 salarios Mínimo, Vital y Móvil. En estos momentos, el SMVM está en $357800. Esto quiere decir que para participar del programa, la familia debe cobrar menos de $2.504.600.

Es decir que si una familia recibe con los sueldos de la madre y el padre, más de ese importe, no podrá acceder a los Vouchers Educativos 2026.

Vouchers Educativos 2026: ¿quiénes pueden acceder?

Podrán solicitar el voucher educativo; se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener DNI vigente.

Contar con ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Tener hijos que asistan a instituciones educativas privadas con al menos 75% de subsidio estatal.

Garantizar que los estudiantes sean alumnos regulares.

Vouchers Educativos 2026: en qué casos te pueden negar la inscripción

Una vez finalizada la inscripción, el proceso de evaluación incluye tres aspectos clave:

Regularidad escolar , validada por las instituciones educativas.

, validada por las instituciones educativas. Situación socioeconómica , analizada a través de datos de ANSES.

, analizada a través de datos de ANSES. Pago de cuotas escolares, que debe estar al día.

Las escuelas también informan periódicamente si hay deudas. Si se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio se suspende; con tres cuotas adeudadas, se cancela.

Los resultados se publican en la plataforma del programa. En caso de rechazo, los postulantes pueden consultar el motivo y presentar un reclamo dentro de los cinco días posteriores.

Vouchers Educativos 2026: ¿Cuándo se pierde el beneficio?

El voucher puede darse de baja por diferentes motivos:

Finalización del programa.

Renuncia del titular.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Acumulación de tres cuotas impagas.

Fallecimiento del estudiante.

Hasta cuándo se pagan los Vouchers Educativos 2026

Según confirmó ANSES, el programa continuará abonándose hasta diciembre de 2026, siempre que las familias mantengan los requisitos exigidos.

El pago es compatible con otras prestaciones sociales y se acredita por cada estudiante que reúna las condiciones, por lo que una misma familia puede recibir más de un voucher si tiene varios hijos incluidos en el programa.