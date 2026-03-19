Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años en Córdoba: intensa búsqueda de Esmeralda Pereyra López

Activaron el Alerta Sofía en todo el país y desplegaron un amplio operativo con fuerzas provinciales y federales para encontrar a la niña de 2 años desaparecida en Cosquín, mientras crece la preocupación y se intensifica la búsqueda.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Esmeralda Marisa Pereyra López, una niña de 2 años que es buscada intensamente desde el miércoles 18 de marzo en la ciudad de Cosquín.

La menor fue vista por última vez en el barrio San José Obrero y, desde entonces, se desplegó un amplio operativo que incluye a fuerzas provinciales, federales y equipos especializados. Según la descripción oficial, Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro ondulado hasta los hombros y ojos marrones.

Qué es el Alerta Sofía

El Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para reportar la desaparición de niñas, niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo. Su objetivo es ampliar la difusión y acelerar la búsqueda cuando se considera que la integridad de un menor está en peligro inminente.

El programa está coordinado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad, y cuenta con la participación del Ministerio Público Fiscal, que aporta información clave para las investigaciones.

El nombre del sistema hace referencia al caso de Sofía Herrera y funciona de manera similar a la Alerta AMBER de Estados Unidos.

Operativo de búsqueda

La Fiscalía de Fuero Múltiple de Cosquín dispuso un operativo en la zona donde desapareció la menor, tomando como “punto cero” su domicilio sobre la calle Jacinto Piedra.

Más de 90 efectivos participan de los rastrillajes, que incluyen:

Búsqueda terrestre en un amplio radio

Uso de drones con detección de calor

Equipos de la división canes

Análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas

Estudio de celdas telefónicas en la zona

Además, intervienen el Ejército Argentino y la Policía Federal, en un trabajo coordinado con autoridades nacionales.

La palabra del ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que la búsqueda es prioritaria y no se detendrá.

“No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda”, afirmó.

También destacó que se están utilizando todos los recursos disponibles y remarcó la rápida activación del sistema:

“El Alerta Sofía se activó inmediatamente y la foto está en todos lados”.

La sospecha de la familia

La madre de la niña, Tania, expresó su preocupación y sostuvo que sospecha que su hija pudo haber sido llevada. Según relató, un circo que se encontraba en la zona se retiró el mismo día de la desaparición.

“Me están diciendo que mi hija está ahí, entre el medio de muchos niños en ese circo”, señaló, aunque aclaró que no tiene certezas.

Cómo aportar información

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad. Cualquier dato puede ser clave para encontrar a la menor.

Línea 134 (anónima)

911

La búsqueda continúa de manera ininterrumpida mientras crece la preocupación por dar con Esmeralda lo antes posible.