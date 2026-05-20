Alerta en Córdoba: un alumno llevó un arma cargada al colegio

El episodio ocurrió en el IPEM 204 de barrio Centroamérica, donde un adolescente de 14 años ingresó con un revólver calibre 22 con cuatro balas. La rápida intervención de docentes y policías evitó una tragedia y abrió un debate sobre el acceso a armas en los hogares y la seguridad en las instituciones educativas.

La comunidad educativa de Córdoba quedó conmocionada tras el hallazgo de un revólver calibre 22 en manos de un estudiante de 14 años. El arma, cargada con cuatro proyectiles, fue detectada dentro del aula gracias a la alerta de compañeros y docentes, quienes activaron el protocolo de seguridad y dieron aviso inmediato a la Policía de Córdoba.

El menor fue puesto a disposición de la Justicia Penal Juvenil, que investiga cómo obtuvo el arma y cuáles fueron sus intenciones al llevarla al establecimiento. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) también intervino para acompañar el proceso judicial y garantizar asistencia.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, calificó el hecho como “muy grave” y destacó la rápida reacción de los docentes. Según las primeras versiones, el adolescente habría apuntado a un compañero, aunque esa hipótesis aún está bajo análisis. “El primer núcleo de contención siempre tiene que ser la familia”, remarcó el funcionario, al subrayar la necesidad de reforzar la prevención en los hogares.

Quinteros señaló que se trata del primer caso con un arma de fuego real en una escuela de la capital desde que asumió en el cargo. Aunque ya se habían registrado episodios con réplicas o armas blancas, la presencia de un revólver cargado marca un salto de gravedad en la problemática.

El episodio reaviva el debate sobre el control de armas en Argentina y la importancia de los programas de desarme voluntario. Muchas armas permanecen en viviendas como herencia de padres o abuelos, lo que incrementa el riesgo de que adolescentes puedan acceder a ellas sin supervisión.

La comunidad educativa expresó preocupación y pidió mayor acompañamiento psicológico para los estudiantes. El hecho también plantea interrogantes sobre la eficacia de los protocolos de seguridad escolar y la necesidad de reforzar la prevención en las aulas.