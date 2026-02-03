Alerta a los jubilados por una estafa con un programa para comprar computadoras

PAMI alertó sobre intentos de estafa a jubilados y pensionados mediante un falso “Plan Mi Compu”, aclaró que no realiza llamados ni envía mensajes para iniciar trámites y pidió extremar las precauciones para no compartir datos personales o bancarios ante contactos no oficiales.

La obra social PAMI emitió una advertencia urgente ante la detección de una nueva modalidad de estafa que tiene como principales víctimas a jubilados y pensionados. En los últimos días, se registraron intentos de engaño por parte de delincuentes que se hacen pasar por empleados de la entidad y ofrecen supuestas computadoras a través de un inexistente “Plan Mi Compu”.

Desde PAMI aclararon de manera categórica que no existe ningún programa oficial con ese nombre dentro de su estructura. En consecuencia, cualquier llamada, mensaje u oferta vinculada a este supuesto plan es completamente falsa. La advertencia busca prevenir que los afiliados caigan en engaños que pueden derivar en la pérdida de información personal o bancaria.

Según explicaron desde la obra social, este tipo de estafas suele concretarse mediante llamados telefónicos o mensajes en los que falsos agentes aseguran facilitar el acceso a computadoras, a cambio de datos sensibles necesarios —según ellos— para “gestionar” la entrega. Este modus operandi ya fue utilizado en otras maniobras fraudulentas y apunta directamente a obtener información confidencial de las víctimas.

PAMI remarcó además que no realiza llamados telefónicos ni envía mensajes para iniciar trámites, ni utiliza intermediarios para contactar a sus afiliados. Por ese motivo, cualquier comunicación de este tipo debe ser considerada sospechosa. Ante cualquier duda, se recomienda recurrir exclusivamente a los canales oficiales de la institución, como su sitio web o las oficinas de atención presencial.

La confusión con el verdadero Plan Mi Compu

Desde la entidad también recordaron que el Plan Mi Compu fue en realidad un programa de préstamos del Banco Nación, destinado a jubilados y pensionados de Anses, que permitía financiar la compra de computadoras en cuotas. Sin embargo, actualmente ese crédito no se encuentra disponible en el sitio web oficial del banco.

Esta coincidencia en el nombre es aprovechada por los estafadores para dar mayor credibilidad a sus relatos, haciéndose pasar por empleados de PAMI. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de estar informados y no compartir datos personales sin verificar previamente la autenticidad del contacto.

Recomendaciones