Alejandra “la Locomotora” Oliveras sufrió un ACV y perdió movilidad en un brazo

La exboxeadora está en terapia intensiva tras sufrir un accidente cerebrovascular. Continúa bajo observación médica.

Alejandra “la Locomotora” Oliveras, una de las figuras más importantes del boxeo femenino en Argentina, fue internada este lunes por la mañana en el hospital Cullen de Santa Fe tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

Actualmente permanece en terapia intensiva, donde su evolución es monitoreada de forma permanente.

El director del hospital, Bruno Moroni, explicó en una entrevista televisiva que Oliveras ingresó al centro médico a las 9:20 horas con un cuadro de ACV del lado derecho, lo que le provocó pérdida de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. También presentaba un estado de confusión al momento de su ingreso.

Los estudios realizados (una tomografía y una resonancia magnética) confirmaron que la causa fue una obstrucción en una arteria cerebral, lo que redujo la circulación sanguínea en esa zona del cerebro.

El médico informó que, si bien el estado de salud de Oliveras es delicado, se mantiene estable y no ha necesitado respiración asistida. No obstante, el equipo médico es cauteloso respecto a su recuperación, ya que aún no se puede saber con certeza si el ACV le dejará secuelas permanentes.

“Está siendo evaluada todo el tiempo por los especialistas. Por ahora no se puede anticipar cómo seguirá su evolución”, detalló Moroni.