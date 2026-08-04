Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en agosto del 2026?

Los trabajadores de la construcción tienen distintos salarios básicos según su categoría. Estos son los valores informados para oficiales especializados, oficiales, medio oficiales, ayudantes y serenos durante agosto.

Los trabajadores de la construcción tienen en agosto de 2026 distintos salarios básicos según la categoría laboral. Los valores contemplan a oficiales especializados, oficiales, medio oficiales, ayudantes y serenos.

De acuerdo con la escala informada para el sector, los salarios de agosto quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría Salario en agosto 2026 Oficial especializado $7.420 Oficial $6.348 Medio oficial $5.866 Ayudante $5.399 Sereno $980.858

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El salario básico para un oficial especializado se ubica en $7.420, mientras que el de un oficial alcanza los $6.348.

Por su parte, los trabajadores que se desempeñan como medio oficiales tienen un básico de $5.866, mientras que para la categoría de ayudante el valor informado es de $5.399.

En el caso de los serenos, el salario indicado para agosto asciende a $980.858.

Estos valores corresponden a los salarios básicos informados para cada categoría y no necesariamente representan el monto final que recibe cada trabajador, ya que el ingreso puede variar de acuerdo con adicionales, antigüedad, presentismo, zona, horas extras y otras condiciones laborales contempladas por el convenio.