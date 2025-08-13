Agosto: ¿cuándo es feriado, cuál día es no laborable y qué pasa el lunes 18?

A pesar de rumores en redes, el lunes 18 de agosto será laborable en todo el país, salvo en dos localidades bonaerenses con asueto administrativo.

En los últimos días hubo información confusa o falsa en Redes Sociales y algunos medios sobre los feriados de agosto. En esta nota vamos a reolver todas las dudas dejando en claro que el domingo 17 de agosto es feriado, el viernes 15 es no laborable y el lunes 18 se trabaja normal.

A pesar de la circulación de información errónea en redes sociales y algunos medios de comunicación, el lunes 18 de agosto de 2025 no figura como feriado nacional en el calendario oficial argentino. La confusión generó expectativas infundadas entre trabajadores y estudiantes, pero la jornada será laborable en casi todo el país.

La fake news: el lunes 18 es feriado local en dos localidades bonaerenses

Aunque no se trata de un feriado nacional, sí habrá asueto administrativo en dos localidades de la provincia de Buenos Aires:

Tres Algarrobos (Carlos Tejedor): Se celebra el 124° aniversario de su fundación.

Se celebra el 124° aniversario de su fundación. General Rivas (Suipacha): Se conmemora el día de su santo patrono.

En ambas localidades, el lunes 18 de agosto será no laborable para empleados públicos y trabajadores de la sucursal local del Banco Provincia.

Lunes 18 de agosto: ¿Por qué no es feriado nacional?

El feriado nacional correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se conmemora el domingo 17 de agosto, y es no trasladable, según lo estipulado por la Ley 27.399. Por lo tanto, no se extiende al lunes siguiente.

Además, el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos, según el Decreto 1027/2024, lo que podría haber contribuido a la confusión.

Próximos feriados nacionales en Argentina

Fecha Motivo Tipo de jornada Viernes 15 de agosto Día no laborable con fines turísticos No laborable Domingo 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Feriado nacional Domingo 12 de octubre Respeto a la Diversidad Cultural Feriado nacional Viernes 21 de noviembre Día no laborable No laborable Lunes 24 de noviembre Día de la Soberanía Nacional Feriado nacional Lunes 8 de diciembre Inmaculada Concepción de María Feriado nacional Jueves 25 de diciembre Navidad Feriado nacional

En resumen: