Aerolíneas Argentinas lanza una súper promoción en sus vuelos de marzo a junio

La aerolínea de bandera presentó una propuesta que incluye rebajas del 25% en pasajes y financiación en hasta 18 cuotas sin interés. La iniciativa busca aprovechar la temporada baja del turismo, con disponibilidad en toda la red de destinos nacionales e internacionales.

La compañía de bandera anunció una campaña que ofrece un 25% de descuento en vuelos nacionales e internacionales, vigente para compras realizadas desde el 23 de febrero y con fechas de viaje entre el 2 de marzo y el 7 de junio de 2026. La iniciativa busca incentivar la planificación anticipada y aprovechar la temporada baja y media del turismo.

El beneficio se aplica de manera generalizada a toda la red de Aerolíneas Argentinas, sin distinción entre rutas de cabotaje, regionales o de largo alcance. El descuento se calcula sobre la tarifa disponible al momento de la emisión, lo que significa que el precio final dependerá de la anticipación de compra y la disponibilidad de asientos.

Los pasajes pueden adquirirse a través de distintos canales:

el sitio web oficial de la empresa

su aplicación móvil

agencias de viaje habilitadas.

En todos los casos, el sistema aplica automáticamente la rebaja sobre el valor publicado, lo que simplifica el acceso a la promoción y evita trámites adicionales.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la posibilidad de combinar el descuento con los planes de financiación vigentes. Los pasajeros podrán pagar en hasta 18 cuotas sin interés, según las condiciones bancarias, lo que amplía las opciones para quienes buscan distribuir el gasto en el tiempo y organizar viajes sin afectar de manera inmediata su economía.

La campaña no presenta restricciones específicas por destino ni segmentaciones por tipo de servicio, lo que la convierte en una acción transversal dentro de la red de vuelos de la compañía. Esto permite que tanto quienes planean escapadas cortas dentro del país como quienes buscan destinos internacionales puedan acceder al beneficio.

Desde la empresa señalaron que la iniciativa apunta a fomentar la planificación anticipada de viajes, ofreciendo tarifas más accesibles en un período estratégico del calendario turístico. La propuesta se enmarca en la política de la aerolínea de incentivar el turismo interno y mantener competitividad en rutas internacionales.

Con este 25% de descuento en vuelos y la posibilidad de financiar en cuotas, Aerolíneas Argentinas se posiciona como una alternativa atractiva para quienes deseen asegurar pasajes a menor costo en los próximos meses.