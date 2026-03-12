Aerolíneas Argentinas debió subir sus pasajes por la suba mundial del petróleo

El ajuste responde al fuerte incremento del precio del barril de crudo en los mercados globales por la guerra en Medio Oriente. La medida tendrá alcance inmediato y afectará tanto a vuelos de cabotaje como a servicios internacionales.

La compañía de bandera confirmó que los precios de los boletos tendrán un ajuste adicional debido al fuerte incremento del combustible aeronáutico, uno de los principales costos operativos de la industria. La medida alcanza tanto a vuelos de cabotaje como a servicios internacionales y se implementará de manera inmediata.

Según informaron desde la empresa, el cargo será de $7.500 por tramo en vuelos domésticos y de entre 10 y 50 dólares en rutas internacionales, dependiendo de la distancia. “El aumento del petróleo impacta de forma directa en el Jet Fuel, que representa cerca del 40% de nuestros costos. Este recargo busca sostener la operación sin trasladar incrementos mayores a los pasajeros”, señalaron fuentes oficiales de Aerolíneas.

El contexto internacional explica la decisión. En las últimas semanas, el precio del barril de crudo se disparó por la crisis en Medio Oriente, lo que generó un efecto inmediato en el mercado energético global. El Jet Fuel se encareció de manera significativa y varias aerolíneas en Europa y Asia ya habían adoptado medidas similares.

El recargo se verá reflejado en el precio final del ticket, sin aparecer como un ítem separado. Esto significa que quienes compren pasajes en los próximos días deberán contemplar el ajuste, mientras que los pasajeros que ya adquirieron boletos también estarán alcanzados por la medida.

Especialistas en economía remarcan que “el aumento del petróleo presiona de manera directa sobre las tarifas aéreas” y que la decisión de Aerolíneas Argentinas es una forma de evitar pérdidas mayores. “Es preferible aplicar un recargo temporal antes que modificar la estructura tarifaria de manera permanente”, explicaron analistas consultados por este medio.

La empresa aclaró que se trata de una medida transitoria, que se mantendrá “hasta que se estabilicen los costos del combustible”. Sin embargo, no se descarta que el recargo se prolongue si la crisis energética persiste en el largo plazo.