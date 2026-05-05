Aerolíneas ahora solo te deja llevar un bolsito de hasta 3 kilos gratis

La medida rige para pasajes emitidos desde el 23 de abril y alinea a la empresa con el modelo low cost, aunque generó sorpresa y quejas entre los pasajeros por los costos adicionales y la falta de información clara.

La empresa Aerolíneas Argentinas implementó modificaciones en su política de equipaje que comenzaron a impactar en los pasajeros, especialmente en quienes adquirieron pasajes en las tarifas más económicas. La novedad generó sorpresa y quejas en aeropuertos, donde muchos viajeros se enteraron del cambio recién al momento de embarcar.

El principal ajuste afecta a las tarifas “Promo” y “Base”, que ya no incluyen la valija de mano tipo carry-on en cabina. Desde ahora, quienes compren estos pasajes solo podrán llevar sin costo un artículo personal —como mochila o cartera— de hasta 3 kilos. En caso de querer sumar un carry-on de hasta 8 kilos, deberán abonar un cargo adicional.

La medida rige para los tickets emitidos a partir del 23 de abril. Es decir, quienes compraron antes de esa fecha mantienen las condiciones anteriores, que sí contemplaban el equipaje de mano sin costo extra.

Nuevas condiciones según la tarifa

Con la actualización, el esquema de equipaje quedó dividido de la siguiente manera:

Promo y Base: solo un artículo personal de hasta 3 kg.

solo un artículo personal de hasta 3 kg. Plus: incluye mochila (3 kg), carry-on (hasta 8 kg) y una valija en bodega.

incluye mochila (3 kg), carry-on (hasta 8 kg) y una valija en bodega. Flex: permite mochila (3 kg), carry-on (8 kg) y hasta dos valijas en bodega de 15 kg cada una.

En cuanto a los costos, sumar un carry-on en tarifas económicas ronda entre $40.000 y $42.000 si se compra online. En tanto, despachar una valija en bodega de hasta 15 kg tiene un valor similar. Si se excede el peso, los recargos pueden ir desde los $18.000 hasta más de $50.000, dependiendo del exceso.

Sorpresa y malestar entre los pasajeros

El cambio tomó desprevenidos a muchos usuarios, que manifestaron su descontento por la falta de información clara al momento de comprar los pasajes. Algunos señalaron que recién al llegar al aeropuerto se enteraron de que debían pagar un adicional o reducir el peso del equipaje.

Otros pasajeros, en cambio, consideraron que la medida responde a una lógica similar a la de las aerolíneas low cost, donde el pasaje básico incluye solo lo indispensable y cualquier extra se paga aparte.

Objetivo: competir con las low cost

Desde la compañía, el objetivo de esta modificación apunta a adaptar su esquema tarifario para competir con las aerolíneas de bajo costo, ofreciendo precios iniciales más bajos pero segmentando los servicios adicionales.

Sin embargo, la implementación dejó en evidencia la necesidad de mejorar la comunicación hacia los usuarios, para evitar inconvenientes y costos inesperados al momento de viajar.