Advierten sobre estafas con el álbum del Mundial 2026 en Argentina

La compañía italiana Panini alertó que circulan falsas preventas del álbum de figuritas en redes y sitios web. Confirmó que aún no hay fecha oficial de lanzamiento y que solo dos canales están autorizados para la venta en el país.

La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 ya se instaló en Argentina, pero la empresa debió salir a aclarar que las supuestas preventas que circulan en internet son fraudes. En un comunicado oficial, la compañía italiana informó que todavía no se anunció la fecha de lanzamiento en el país y pidió a los fanáticos que eviten comprar en canales no autorizados.

En las últimas semanas se multiplicaron las publicaciones en redes sociales y páginas de venta online que ofrecían reservas anticipadas del álbum y las figuritas. Panini fue tajante: “Queremos proteger a los coleccionistas de posibles estafas. Aún no hemos anunciado la fecha de salida en Argentina”, señalaron desde la empresa.

La compañía también aclaró que el único distribuidor oficial en el país es NEW RITA S.A., y que los puntos de venta habilitados serán Zona Kids y la tienda oficial de Panini en Mercado Libre. Cualquier otro canal que ofrezca el producto no cuenta con autorización.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, se estima que el álbum podría llegar a los kioscos argentinos entre fines de abril y principios de mayo, siguiendo la tradición de lanzarlo unas semanas antes del inicio del torneo. El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El comunicado de Panini busca frenar la proliferación de estafas que ya afectaron a varios compradores. “Recomendamos adquirir el producto únicamente en los canales oficiales para evitar inconvenientes”, remarcaron.

La empresa recordó que todas las novedades se comunicarán a través de sus cuentas oficiales y pidió estar atentos a la información publicada en sus canales.