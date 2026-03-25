Abril de 2026 arranca con un fin de semana XXL por dos feriados consecutivos

El jueves 2 y viernes 3 de abril serán feriados nacionales y darán lugar a un descanso extendido de cuatro días. La fecha combina la conmemoración por Malvinas y la celebración de Semana Santa.

El mes de abril de 2026 comenzará con un fin de semana extra largo gracias a la coincidencia de dos feriados nacionales consecutivos. El período de descanso se extenderá desde el jueves 2 hasta el domingo 5, generando una oportunidad para el turismo y la organización de actividades familiares.

Este esquema se suma a otro fin de semana extendido registrado a fines de marzo, por lo que habrá dos períodos de descanso prolongado con apenas una semana de diferencia.

El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje a quienes participaron del conflicto bélico de 1982. La fecha fue establecida como feriado nacional por la Ley 25.370 y suele estar acompañada por actos en todo el país, además de instancias de reflexión sobre la soberanía argentina y el reconocimiento a excombatientes.

En tanto, el viernes 3 de abril se celebra el Viernes Santo, una de las fechas centrales del calendario cristiano, que recuerda la crucifixión de Jesucristo. En Argentina, se trata de un feriado nacional inamovible.

De esta manera, ambos días conforman un fin de semana XXL que se completa con el sábado 4 y el domingo 5 de abril.

En relación con la liquidación de los feriados nacionales, la Ley de Contrato de Trabajo establece que, en caso de no prestar servicios, los trabajadores deben percibir su salario habitual. Por el contrario, si se trabaja durante un feriado, corresponde el pago doble de la jornada, con un recargo del 100%.

Además, se aclaró que, a diferencia de otros casos, estos días son feriados nacionales y no días no laborables, por lo que la asistencia al trabajo no queda sujeta a la decisión del empleador.