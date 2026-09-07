Abren las inscripciones para ser voluntario durante la visita del Papa León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina lanzó la convocatoria para quienes deseen colaborar en la organización de los actos previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El registro se realiza en línea y es gratuito. Conocé los requisitos necesarios y dónde inscribirte.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, moviliza a la Iglesia y a la sociedad en un operativo de gran escala. Para garantizar el desarrollo de las celebraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján, la Conferencia Episcopal Argentina abrió la inscripción de voluntarios, un llamado que busca sumar personas comprometidas con el servicio y la organización.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, argentinos o residentes legales, que deberán registrarse en la plataforma oficial de acreditaciones. El proceso es gratuito y requiere completar un formulario con datos personales, disponibilidad y áreas de preferencia. La organización aclaró que la preinscripción no asegura la asignación inmediata, ya que la distribución de tareas dependerá de las necesidades operativas de cada sede.

Entre los requisitos figuran la presentación de DNI, foto tipo carnet y, en algunos casos, certificado único de discapacidad. Además, quienes resulten seleccionados deberán participar en capacitaciones obligatorias, tanto generales como específicas, que se realizarán en las semanas previas a la visita. Estas instancias de formación serán claves para preparar a los equipos en logística, acompañamiento pastoral y atención a los peregrinos.

El formulario permite elegir entre distintos espacios de servicio:

Orientación a peregrinos

Celebraciones litúrgicas

Equipos sanitarios

Logística y acreditaciones

Accesibilidad y comunicación

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, expresó: “Nos llena de alegría recibir al Santo Padre en nuestro país, acogerlo como testigo de Cristo y peregrino de su Buena Noticia”. En los comunicados oficiales también se subraya que “la llegada del Santo Padre León XIV constituirá un momento histórico para nuestro pueblo y la Iglesia argentina”.

La visita será la primera en casi cuatro décadas, desde la presencia de Juan Pablo II en 1987, y se espera que convoque a cientos de miles de fieles. En ese marco, el voluntariado se presenta como una oportunidad única de participación activa en un acontecimiento que marcará la vida religiosa y social del país.

La inscripción ya está disponible en la plataforma oficial del Episcopado y se recomienda realizarla cuanto antes para asegurar lugar en las instancias de formación.