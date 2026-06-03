A pocos días del comienzo del Mundial: ¿Dibu Martínez llega o no a recuperarse de su lesión?

El arquero de la Selección argentina sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la final de la Europa League. Aunque no estará en los amistosos previos, qué pasará para el debut frente a Argelia el 16 de junio.

La Selección argentina vive horas de expectativa en la previa del Mundial 2026. La atención está puesta en Emiliano “Dibu” Martínez, quien sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la final de la Europa League con Aston Villa. La lesión encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, aunque el arquero se mostró confiado en llegar al debut.

El propio Martínez despejó dudas al ser consultado por hinchas en Estados Unidos. Con un contundente “Muy bien. Llego, llego”, transmitió tranquilidad y dejó en claro que estará disponible para el primer partido de Argentina en el Mundial. Su presencia es clave: se trata de uno de los pilares del equipo campeón del mundo en Qatar 2022.

El tratamiento que recibe no requiere cirugía. Se le aplicó un vendaje especial conocido como “buddy taping”, que inmoviliza el dedo lesionado junto a otro sano para darle estabilidad. Los médicos estiman un tiempo de recuperación de 20 días, lo que coincide con la fecha del debut frente a Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas.

Mientras tanto, el arquero trabaja de manera diferenciada en los entrenamientos. No participará de los amistosos ante Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio), partidos que servirán para ajustar detalles tácticos y probar variantes en el arco. La idea del cuerpo técnico es evitar riesgos y asegurar que llegue en condiciones óptimas al Mundial.

La lesión se produjo en un momento de gran exposición mediática. Aston Villa acababa de consagrarse campeón de la Europa League, y Martínez confesó: “Me rompí el dedo en la entrada en calor”. Pese a la molestia, jugó el partido y levantó el trofeo, demostrando su carácter y compromiso.

En redes sociales, el arquero compartió un mensaje que refleja su mentalidad: “La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”. Sus palabras reforzaron la confianza de los hinchas, que lo consideran un símbolo de la Selección.

Su regreso al arco en el debut contra Argelia será una prueba de fuego, y su presencia podría marcar la diferencia en un torneo donde Argentina buscará defender la corona obtenida en Qatar.