“A mi abuela la vi cómo fue arrastrada y ya no la vi más”: el estremecedor relato de un joven tras el temporal en Bahía Blanca

Tras el temporal en Bahía Blanca, las autoridades informaron que ya son 16 los fallecidos, de los cuales han podido identificar a 15. Mientras continúa la búsqueda de las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años.

Las inundaciones en Bahía Blanca siguen dejando relatos desgarradores de las personas que fueron arrastradas por el agua y la desesperación de poder mantenerse con vida. Hasta el momento El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó que hubo 16 víctimas fatales por el temporal, de las cuales han podido identificar a 15.

El temporal que azotó Bahía Blanca la semana pasada dejó grandes destrozos, calles anegadas y viviendas totalmente inundadas. Desde que comenzó, el 911 registró más de 100 llamados pro personas desaparecidas durante la tormenta. Es que muchos se vieron sorprendidos por el agua que entró violentamente a sus casas, mientras que otros lamentablemente fueron arrastrados por la corriente.

Un joven fue entrevistado por C5N y relató el momento en que el agua le sacó de sus manos a su abuela y vio como era arrastrada.

“Teníamos que sacar a mi abuela que estaba en la pieza y no podía caminar”, relató el joven sobre como intentaron rescatar a su abuela, ya que dentro de la casa estaba flotando debido a la gran cantidad de agua que ingresó.

“El agua nos llegaba hasta el cuello, mi abuela medía 1.40, se estaba ahogando. La tuve que subir y agarrarla de las varillas de la puerta. Hubo un momento en que la puerta ya no resistió y me llevó a mí con mi abuela y yo tratando de agarrarme a algo, me agarré de una rama y mi abuela la vi cómo se fue arrastrada y ya no la vi más”, contó el joven con la voz entrecortada.

El joven agregó que no sabe donde paró, “vi su cara y no pude hacer nada”.

Identifican a 15 de los 16 fallecidos por la trágica inundación en Bahía Blanca

Mientras la comunidad de Bahía Blanca sigue conmocionada por el desastre que dejó el temporal, las autoridades confirmaron que ya fueron identificadas 15 de las 16 víctimas fatales. La búsqueda de las hermanitas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, continúa con intensos rastrillajes en las zonas anegadas.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el intendente Federico Susbielles informaron que el saldo de la tormenta asciende a 16 fallecidos, mientras que al menos 963 personas debieron ser evacuadas.

Desde que comenzó la emergencia, el sistema de emergencias 911 recibió más de 100 denuncias de personas desaparecidas. Para dar con su paradero, los operativos de búsqueda incluyen helicópteros de la gobernación, rastrillajes terrestres y patrullajes por agua en las zonas más afectadas.

Continúa la búsqueda de Delfina y Pilar Hecker

Uno de los casos que mantiene en vilo a la ciudad es el de las hermanas Hecker, quienes desaparecieron en el trayecto entre General Cerri y la Ruta 3. Según testigos, el auto en el que viajaban junto a su familia quedó atrapado por la corriente, por lo que fueron trasladadas a otra camioneta antes de perderse todo rastro de ellas.

Durante las últimas horas, los rescatistas hallaron el cuerpo de Rubén Zalazar, el hombre que intentó salvar a las niñas. Sin embargo, hasta el momento no hay noticias sobre el paradero de las menores.